Reedel sajab vihma ja puhub tugev tuul

Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning soojakraade on 8 kuni 14.

Hommik on pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 9, saartel ja läänerannikul edela- ja lõunatuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja vihmasajud mitmel pool jätkuvad. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, Lääne-Eesti rannikul iiliti 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel läände ja loodesse ning tugevneb puhudes 8 kuni 15, iiliti 22 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Laupäeva öö toob mitmele poole hoovihma ning päeval jõuab saartelt mandrile uus tihe vihmasadu. Tugevam tuul hommikuks veidi nõrgeneb, aga rannikul on endiselt tuuline ja pärastlõunal tugevneb tuul taas ka Liivi lahel. Öösel on 3 kuni 8, päeval 8 kuni 13 kraadi. Ka pühapäev on mitmel pool sajune, kuid tuul veidi tagasihoidlikum. Ja päeval on sooja kuni 15 kraadi. Uue nädala alguses ööd jahenevad, päevane õhusoe kerkib kuni 13 kuni 14 kraadini. Ja vihma sajab hooti.