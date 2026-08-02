Esmaspäeval on sooja kuni 23 kraadi

Esmaspäeval on ilma kujundajaks Baltimaade kohale asuv kõrgrõhuala. Öösel on pilvi vähe, ilm on peamiselt sajuta, aga paiguti võib tekkida udu. Soome poolt survestab kõrgrõhuala madalrõhkkonna lõunaserv, mille mõjul puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Päeval on õhus niiskust veidi rohkem - siin-seal kerkivad pilverüngad, mis kohati annavad hoovihma. Tuul õhtuks nõrgeneb ja päevane õhusoe kerkib kuni 23 kraadini.

Öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja peamiselt sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Sooja on 9 kuni 17 kraadi.

Hommik on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Edela- ja läänetuul puhub mõõdukalt ning õhusoe jääb vahemikku 14 kuni 18 kraadi.

Päeval sajab kohati hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 13 m/s ja sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta ning selgem on taevas Lõuna-Eestis. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 2-8, rannikul iiliti 12 m/s ning soojakraadid ulatuvad kuni 20 kraadini.

Teisipäeval olulist sadu ei tule. Tuul on mõõdukas ja öösel on sooja 9 kuni 17, päeval 19 kuni 25 kraadi. Sama soe tuleb ka kolmapäev. Öö ja päeva esimene pool on veel sajuta, õhtu poole võib aga Lääne- ja Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada ja äikest olla. Neljapäev toob aga mitmele poole hoovihmasid ja on taas äikeseoht ning edelast ja läänest puhuv tuul tugevneb. Reede öine keskmine õhusoe püsib 15 kraadi juures, päeval on keskmiselt 22 kraadi ning päev on enamasti sajuta, aga võib olla kohatisi vihmahooge.