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Trump pani kongressis vastu võetud Vene-sanktsioonid pausile

Välismaa
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Matt Kaminsky
Välismaa

USA president Donald Trump allkirjastas reedel täitevkorralduse, millega loobutakse laiaulatuslikest Venemaa energiatulusid sihtivatest sanktsioonidest ja tollide kehtestamisest, kuigi oli vastava seaduse alles eelmisel kuul allkirjastanud.

Lindsey Grahami seadus, mis sai nime eelnõu esitanud varalahkunud USA senaatori järgi, andis Trumpile volituse kehtestada riikidele, mis on Venemaa nafta ja gaasi suurimad ostjad, kuni 100-protsendilise tollimaksud.

Seaduse kohaselt oleks 30 päeva jooksul kehtestatud kuni 100-protsendilised tollimaksud kõigile kaupadele, mida imporditakse USA-sse viiest suurimast Venemaa toornafta või gaasi ostjariigist. Samuti oleksid tollimaksud kehtinud riikidele, kes ostavad teadlikult Venemaa naftat või gaasi 30 päeva pärast seaduse jõustumist, või kuuluvad viie suurima riigi hulka, kes aitavad Venemaal sanktsioonidest kõrvale hoida.

"Nagu on täpsemalt kirjeldatud käesoleva korralduse 4. jaos, loobun ma käesolevaga Grahami seaduses sätestatud sanktsioonide, piirangute ja tollide kohaldamisest," seisis täitevkorralduses.

Seaduse sihtmärgiks olid Venemaa energia- ja kaitsesektor, režiimi juht Vladimir Putin ja teised kõrged võimukandjad ning Venemaa niinimetatud varilaevastik, mida kasutatakse lääne sanktsioonidest möödahiilimiseks.

Seaduse kohaselt oli presidendil piiravate meetmete rakendamiseks aega kuni 18. oktoobrini, kuid tal oli ka võimalus need peatada, kui see on tema hinnangul USA riiklikes huvides.

Presidendi korralduses öeldi, et erand jääb kehtima seni, kuni Trump või tema kõrged ametnikud leiavad, et edasised meetmed on asjakohased.

Meedia teatel jäävad kehtima sanktsioonid, mille USA on Venemaa vastu kehtestanud enne Grahami seadust.

Trumpi kannapööre Venemaa sanktsioonide küsimuses järgnes vastuolulisele kokkuleppele, mille ta sõlmis Putiniga ja mis lubab Venemaal eksportida diislikütust vastutasuks USA sanktsioonide leevendamise eest.

USA äriuudiste agentuur Bloomberg omalt poolt juhib tähelepanu sellele, et otsus tolle mitte kehtestada võimaldab tal vältida konflikte Venemaa energiaressursside ostjatega, nagu Hiina, India ja Türgi.

Uudisteagentuur Reuters tõi välja, et need riigid on väljendanud muret Venemaa-vastaste sanktsioonide seaduse pärast.

Peking on teatanud, et on järjekindlalt olnud vastu kaugeleulatuva jurisdiktsiooni rakendamisele, millel puudub alus rahvusvahelises õiguses. India hoiatas Washingtoni, et uued tollimaksud võivad mõjutada kahepoolseid suhteid.

Otsusega saab Trump jätkata takistamatut koostööd Venemaaga, et tuua maailmaturule täiendavalt diislikütust.

Virginia demokraadist esindajatekoja liige Don Beyer kritiseeris Trumpi otsust, öeldes, et president annab Putinile järele. "Trumpi viimane kapituleerumine Putini ees reedab taas meie Ukraina partnereid ja eirab kongressi selget tahet. Seaduse eesmärk oli karistada Venemaad ebaseadusliku agressioonisõja eest," ütles Beyer avalduses.

Bloomberg märkis, et piiravatest meetmetest loobumine ärritab paljusid kongressi liikmeid, mitte ainult demokraate, vaid ka Trumpi vabariiklasi.

Trumpi on kritiseerinud ka mitu USA senaatorit, sealhulgas mõned vabariiklased, ka seoses hiljutise diislikütuse kokkuleppega Venemaaga. Selle raames nõustus Trump tühistama Venemaa ekspordile kehtestatud sanktsioonid ning Venemaa lubas tarnida diislikütust maailmaturule, et aidata kütusehindu langetada. Kokkuleppe kriitikute sõnul aitaks see rahastada Venemaa sõjategevust.

 

 

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AP-AFP-Interfax-BNS, Reuters

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