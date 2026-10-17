X!

Zelenski: Trumpi otsus sanktsioonide kohta julgustab Putinit

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et USA presidendi Donald Trumpi otsus loobuda uutest Moskva-vastastest sanktsioonidest julgustab Vene režiimi juhti Vladimir Putinit.

"USA sanktsioonidest loobumine, surve leevendamine agressorile, Putini rahaline premeerimine – see kõik vaid julgustab teda rünnakuid jätkama," ütles Zelenski sotsiaalmeedias, kutsudes liitlasi üles Venemaad edasi survestama.

Trump allkirjastas reedel korralduse, millega peatati laiaulatuslikud USA sanktsioonid Venemaa energiatulude vastu.

Lindsey Grahami seadus, mis sai nime eelnõu esitanud lahkunud USA senaatori järgi, seadis sihikule Venemaa energia- ja kaitsesektori, Putini isiklikult ning niinimetatud varilaevastiku tankerid, mida Moskva kasutas Lääne sanktsioonidest möödahiilimiseks.

Zelenski märkis, et Trumpi otsus langes samale päevale, kui Venemaa ründas Ukrainas 15 elutähtsat energiatootmisrajatist. Tegemist oli ühe suurima rünnakuga Ukraina energiavõrgu vastu, ütles president.

"On oluline, et kõik Ameerikas näeksid, mis tegelikult toimub," ütles ta sotsiaalmeedias.

Zelenski sõnul pidi Lindsey Grahami seadus avaldama Venemaale tõeliselt tõhusat survet, et sõda lõpetada. Ta lisas, et seadus "oleks võinud tohutult aidata – ja võib siiani".

Ukraina riigijuhi sõnul soovib Venemaa põhjustada Ukrainas talve eel täieliku elektrikatkestuse. Eelmisel talvel olid sajad tuhanded inimesed Ukrainas keset pakast pidevalt ilma kütte ja elektrita.

Kreml ja Putin ei ole veel Trumpi otsusele reageerinud, kuid mitmed Venemaa ametnikud tähistasid sammu võiduna.

"Trumpi administratsiooni otsus Grahami seadus peatada on oluline ja tõeliselt ajalooline hetk," ütles Putini saadik Kirill Dmitrijev sotsiaalmeedias.

Dmitrijevi sõnul oleks seadus põhjustanud "tõsist kahju eelkõige USA majandusele ja maailmaturgudele".

Enne uute sanktsioonide peatamist sõlmis Trump Putiniga kokkuleppe leevendada ka olemasolevaid sanktsioone Venemaa vastu vastutasuks selle eest, et Moskva laseb maailmaturule suures koguses diislikütust.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:42

Trump pani kongressis vastu võetud Vene-sanktsioonid pausile Uuendatud

14:39

Zelenski: Trumpi otsus sanktsioonide kohta julgustab Putinit

14:23

United lõi Nõmme derbis Kaljule kolm vastuseta väravat

14:04

Galerii: Kotsari ja Seppiku performance-installatsioon otsib pelgupaika

14:00

Holmi kvartali planeering Tartu kesklinnas venib arheoloogiliste uuringute tõttu

13:59

Eestlased Müncheni suvebiatloni võistlusel finaali ei saanud Uuendatud

13:55

Maarja Vaino: oleme sellega ära harjunud, aga "Tões ja õiguses" on midagi väga erilist

13:48

MacKinnoni suurepärane õhtu viis Avalanche'i võidule

13:40

Brasiilia vihmametsade raadamine langes rekordiliselt madalale tasemele

12:52

Venemaa korraldas ühe suurima rünnaku Ukraina energiataristule Uuendatud

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

16.10

Meedia: Trumpi uus pressiesindaja lasti ametist lahti

14:42

Trump pani kongressis vastu võetud Vene-sanktsioonid pausile Uuendatud

16.10

Keelereise korraldanud ettevõtja jättis kümned pered tuhandete eurode ja reisita

16.10

Putini erisaadiku sõnul arutavad Venemaa ja USA ühiseid majandusprojekte

16.10

Õiguskantsler: magamistoal peab ka sundventilatsiooni korral olema aken

16.10

Läti ehitab Riia lennujaama ja kesklinna vahele 264 miljoni eest raudteelõigu

12:52

Venemaa korraldas ühe suurima rünnaku Ukraina energiataristule Uuendatud

07:41

Kristina Kallase nõunik lahkub ja läheb sotsidesse

16.10

Eesti ja Läti vahel on kujunenud tüliõunaks piiriäärne hübriidpark

16.10

Sõja 1696. päev: Vene droonirünnakud jätsid Ukrainas üle miljoni inimese elektrita Uuendatud

ilmateade

SPORT

14:23

United lõi Nõmme derbis Kaljule kolm vastuseta väravat

13:59

Eestlased Müncheni suvebiatloni võistlusel finaali ei saanud Uuendatud

13:48

MacKinnoni suurepärane õhtu viis Avalanche'i võidule

12:34

Zolotarjov ja Altrov võitsid Zoom8-klassi EM-il kaks kulda

loe: kultuur

14:04

Galerii: Kotsari ja Seppiku performance-installatsioon otsib pelgupaika

13:55

Maarja Vaino: oleme sellega ära harjunud, aga "Tões ja õiguses" on midagi väga erilist

11:22

Kaisa Kuslapuu avaldas albumi "Vaŕo"

11:07

Arvustus. Satiiri kasulikkusest absurdses maailmas

loe: eeter

13:55

Maarja Vaino: oleme sellega ära harjunud, aga "Tões ja õiguses" on midagi väga erilist

12:48

Marta Vaarik: ühiskondlike projektide vahel on tore ka palgatööd teha

12:21

Vaata uuesti: noorte Eurovisioonil käinud Arhanna üllatusetteaste "Suures muusikamängus"

16.10

Sal-Saller valmistub Generaator M-i vinüüli välja andma: uuesti salvestama ei hakka

Raadiouudised

16.10

Euroopa Liit otsib Ukrainale uueks aastaks uut rahastust

16.10

Narva linnavõim taastab tasuta linnalehe

16.10

Päevakaja (16.10.2026 18:00:00)

16.10

Mäo liiklussõlmes valmisid 5 bussipeatust, 2 ringristmikku ja 30-kohaline parkla

16.10

Haljala-Kukruse teelõigu trass eriplaneeringus oluliselt ei muutu

16.10

Tartu hinnangul pidurdab riiklik looduse taastamise kava linna arengut

16.10

Tuuleparke soodustav preemia on ühe MTÜ hinnangul põhiseadusega vastuolus

16.10

Venemaa jätkab hübriidtegevust ka Ukrainat toetavate riikide suunal

16.10

Raadiouudised (16.10.2026 15:00:00)

16.10

Soome vähendab mootorikütuse hinnatõusu leevendamiseks automaksu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo