Zelenski: Trumpi otsus sanktsioonide kohta julgustab Putinit

"USA sanktsioonidest loobumine, surve leevendamine agressorile, Putini rahaline premeerimine – see kõik vaid julgustab teda rünnakuid jätkama," ütles Zelenski sotsiaalmeedias, kutsudes liitlasi üles Venemaad edasi survestama.

Trump allkirjastas reedel korralduse, millega peatati laiaulatuslikud USA sanktsioonid Venemaa energiatulude vastu.

Lindsey Grahami seadus, mis sai nime eelnõu esitanud lahkunud USA senaatori järgi, seadis sihikule Venemaa energia- ja kaitsesektori, Putini isiklikult ning niinimetatud varilaevastiku tankerid, mida Moskva kasutas Lääne sanktsioonidest möödahiilimiseks.

Zelenski märkis, et Trumpi otsus langes samale päevale, kui Venemaa ründas Ukrainas 15 elutähtsat energiatootmisrajatist. Tegemist oli ühe suurima rünnakuga Ukraina energiavõrgu vastu, ütles president.

"On oluline, et kõik Ameerikas näeksid, mis tegelikult toimub," ütles ta sotsiaalmeedias.

Zelenski sõnul pidi Lindsey Grahami seadus avaldama Venemaale tõeliselt tõhusat survet, et sõda lõpetada. Ta lisas, et seadus "oleks võinud tohutult aidata – ja võib siiani".

Ukraina riigijuhi sõnul soovib Venemaa põhjustada Ukrainas talve eel täieliku elektrikatkestuse. Eelmisel talvel olid sajad tuhanded inimesed Ukrainas keset pakast pidevalt ilma kütte ja elektrita.

Kreml ja Putin ei ole veel Trumpi otsusele reageerinud, kuid mitmed Venemaa ametnikud tähistasid sammu võiduna.

"Trumpi administratsiooni otsus Grahami seadus peatada on oluline ja tõeliselt ajalooline hetk," ütles Putini saadik Kirill Dmitrijev sotsiaalmeedias.

Dmitrijevi sõnul oleks seadus põhjustanud "tõsist kahju eelkõige USA majandusele ja maailmaturgudele".

Enne uute sanktsioonide peatamist sõlmis Trump Putiniga kokkuleppe leevendada ka olemasolevaid sanktsioone Venemaa vastu vastutasuks selle eest, et Moskva laseb maailmaturule suures koguses diislikütust.