Rubio kaitses Trumpi otsust Vene sanktsioonid peatada

USA välisminister Marco Rubio ütles laupäeval, et president Donald Trumpi otsus peatada Venemaa-vastaste ulatuslike sanktsioonide ja tollimaksude kehtestamine tähendab 60-päevast pausi, et analüüsida nende võimalikku mõju maailmamajandusele.

"President soovib kasutada seda 60-päevast perioodi, et analüüsida, mida nii sanktsioonide kui ka tollimaksude kehtestamine maailmamajandusele ja isegi Ühendriikide majandusele kaasa tooks," ütles Rubio, lisades, et majanduspiirangud hõlmavad mitmeid riike, mitte ainult Venemaad.

Rubio sõnul mõjutavad maailma energiahindu mitmed konfliktid, sealhulgas USA sõda Iraaniga ja Jeemeni huthide rünnakud Saudi Araabiale.

"Need konfliktid üle maailma on hakanud üksteist mõjutama ja see ei avaldu üksnes nafta ja diislikütuse maailmaturuhindades, vaid ka majandustes tervikuna," ütles ta.

USA seadusandjad mõlemast parteist on Trumpi teravalt kritiseerinud, sest ta allkirjastas reedel täitevkorralduse, millega peatati Venemaa-vastaste sanktsioonide ja tollide kehtestamine – meetmed, mille kongress hiljuti heaks kiitis.

Septembris vastu võetud ja Trumpi allkirjastatud seadus hõlmas sanktsioone Venemaa ametnike, oligarhide ja finantsasutuste vastu ning andis Trumpile õiguse kehtestada sanktsioonid ka Venemaa nafta ja gaasi suurimatele ostjatele.

Selle eesmärk oli ära lõigata Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini toetajate rahastusallikad ning takistada tema sõja rahastamist Ukrainas. Kuid reede hilisõhtul, kaks päeva enne seaduse jõustumist, vabastas Trump Venemaa neist piirangutest.

"Enam kui vastutustundetu," kirjutas postituses X-is vabariiklasest senaator Thom Tillis, sage Trumpi kriitik, kes lahkub ametist jaanuaris.

"Kui president tõesti tahab energiahindu langetada, saab ta seda teha Iraani probleemi lahendamisega, mitte Vladimir Putinile teene osutamisega," lisas Tillis.

Texase osariigi vabariiklasest senaator Ted Cruz nimetas sammu Fox Newsis eetrisse läinud usutluses veaks.

Trumpi korraldus tuli pärast seda, kui ta oli sõlminud Putiniga kokkuleppe, mis lubab Venemaa diislikütuse eksporti vastutasuks sanktsioonide leevendamise eest.

Iraani sõjast tingitud järsu diislihinna tõusu mõju hakkab jõudma USA majandusse ning elukalliduse mure on valijate jaoks järgmisel kuul toimuvate oluliste vahevalimiste eel esmatähtis.

Küsitlused näitavad, et Trumpi vabariiklasi ootab valimistel tõenäoliselt suur kaotus.

"Selle diisli, mida Putin kavatses müüa, oleksid nad niikuinii maailmaturule kättesaadavaks teinud. Ainus erinevus on see, kui suure osa sellest Ühendriigid oleksid saanud," ütles Rubio, rõhutades selle elutähtsa kütuse olulisust USA maanteetranspordi, põllumajanduse ja ehituse jaoks.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul kardab ta, et Ühendriigid tühistavad veelgi Venemaa-vastaseid sanktsioone ja et Trumpi tegevus premeerib Putinit.