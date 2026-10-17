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Magyar teatas Ungari ja Ukraina suhete uuest algusest

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Ungari peaminister Peter Magyar (paremal).
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Ungari peaminister Peter Magyar (paremal). Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Ungari ja Ukraina leppisid kokku, et rajavad oma suhted uuele alusele, ütles Ungari peaminister Péter Magyar reedel pärast kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Kahe riigi suhete paranemine on oluline Euroopa Liidu abi andmiseks Ukrainale ja Kiievi eurointegratsiooni edendamiseks.

Magyar teatas pärast kohtumist Zelenskiga, et mõlema riigi huvides on rajada poliitilised ja majandussuhted uuele alusele. Magyar tervitas Ungari ja Ukraina vahelise poliitilise kokkuleppe sõlmimist, mille eesmärk on tugevdada Taga-Karpaatias elava ungarlaste rahvusvähemuse õigusi. Ukrainas elavate ungarlaste olukord oli üks peamisi kahe riigi suhteid pingestanud küsimusi.

"Hindasime vastastikuse usalduse taastamise esimese sammuna seda, et Ukraina Ülemraada võttis kokkuleppe alusel vastu rahvusvähemuste haridust käsitleva seaduse ning et Ukraina pool asus seda kohe rakendama," kirjutas Magyar oma ühismeediakontol pärast tema sõnul esimest ametlikku kahepoolset kohtumist Zelenskiga Brüsselis, mis toimus Euroopa Ülemkogu kõrval.

Samuti avaldas ta tänu Ukraina parlamendile septembris vastu võetud resolutsiooni eest, milles tunnistati, et aastatel 1944–1946 pandi Taga-Karpaatia ungarlaste vastu toime kuritegusid, sealhulgas sunnitööle saatmist ja massiküüditamisi.

"Leppisin Ukraina presidendiga kokku, et jätkame kahe riigi vahel konsultatsioone ministrite tasandil ning pöörame erilist tähelepanu meie riikides elavate rahvusvähemuste olukorra edasisele parandamisele. Olime ühel meelel, et mõlema riigi huvides on rajada poliitilised ja majandussuhted uuele alusele," ütles Magyar.

Ta teatas, et kinnitas Zelenskile oma täielikku solidaarsust Ukrainaga seoses Venemaa ebainimliku agressiooniga.

"Märkisin, et Ungari on valmis osutama abi kõigi võimalike diplomaatiliste vahenditega, et saavutada võimalikult kiiresti relvarahu ja kehtestada püsiv rahu," lisas Magyar.

Magyar on suhtunud Kiievisse märksa vähem kriitiliselt kui tema eelkäija Viktor Orbán. Samas on ta korduvalt kinnitanud, et Ungari ei saada Ukrainale relvi, ning nõudnud edusamme Ungari rahvusvähemuse õiguste tagamisel Ukrainas.

Zelenski nimetas kohtumist väga heaks ja ütles, et kaks riigijuhti arutasid paljusid teemasid. Samuti märkis ta, et tal poleks midagi Budapesti külastamise vastu.

Ungari ja Ukraina suhete paranemine on Euroopa Liidu jaoks otsustava tähtsusega, et jätkata Kiievi toetamist Venemaa sõjas Ukraina vastu. Ungari endine peaminister Orbán oli seisnud vastu Ukrainale miljardite eurode ulatuses antavale abile ja riigi EL-iga ühinemisele.

Orbán seadis Venemaa-vastases sõjas Ukraina toetamise suhtes skeptilise hoiaku oma valimiskampaania keskmesse enne aprillis toimunud valimisi, mille tulemusel lõppes tema 16 aastat kestnud peaministriaeg.

Teisipäeval astus Ukraina sammu edasi Euroopa Liiduga ühinemise teel, alustades ühendusega läbirääkimisi siseturu ja konkurentsivõime standardite üle pärast seda, kui Ungari loobus oma vastuväidetest nende läbirääkimispeatükkide avamise suhtes.

Magyari valitsus toetas seda sammu pärast seda, kui Ukraina parlament võttis esmaspäeval vastu seaduse, millega laiendati ungari keele kõnelejate ja teiste rahvusvähemuste õigusi saada haridust oma emakeeles.

"Tervitasin Ungari ja Ukraina vahel saavutatud poliitilist kokkulepet Taga-Karpaatia ungari rahvusvähemuse õiguste tugevdamiseks," ütles Magyar pärast kohtumist Zelenskiga. Samuti märkis ta, et vähemuste emakeelse hariduse seaduse vastuvõtmine on tema hinnangul "esimene samm kahe riigi vastastikuse usalduse taastamisel".

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Ukrainskaja Pravda

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