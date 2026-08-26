X!

Ungari uus valitsus nimetas Venemaad ohuks Euroopale

Välismaa
Ungari peaminister Peter Magyar
Ungari peaminister Peter Magyar Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Attila KISBENEDEK/
Välismaa

Ungari uus valitsus nimetas ametlikus dokumendis Venemaad ohuks Ungarile, Euroopale ja maailmakorrale.

Ungari avaldas järgmisel kuul ÜRO peaassambleel osalevale delegatsioonile koostatud suunistes toetust Ukrainale ja nimetas Venemaad ohuks, kirjutab Der Spiegel.

"Ungari mõistab hukka Venemaa sõjalise agressiooni ning toetab täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides," seisab dokumendis.

"Venemaa käitumine ohustab Ungarit, Euroopat ja maailmakorda," sedastab tekst.

Tegemist on selge muutusega Ungari hoiakus pärast seda, kui peaminister Péter Magyar võitis tänavustel valimistel Venemaa-meelset Viktor Orbánit.

Ungari uus valitsus on asunud Euroopa-meelsemale seisukohale kui eelmine valitsuskabinet. Orbánit peeti Euroopa üheks kõige Venemaa-meelsemaks juhiks.

Viimastel nädalatel on Budapest ja Kiiev teinud vastastikku lepitavaid samme.

Ukraina välisminister Andrii Sõbiha tunnustas 19. augustil asjaolu, et Ungari lõpetas kevadel Ukraina pangakonvoi suhtes algatatud rahapesuurimise. Ta lisas, et Ukraina-vastasele retoorikale tuginemine sisepoliitilise kasu eesmärgil toob kaasa vaid poliitilise kaotuse ja häbi.

Ungari võimud pidasid märtsis kinni kaks Austriast Ukrainasse teel olnud pangaautot, mis vedasid umbes 82 miljoni dollari väärtuses sularaha ja kulda, viidates rahapesuskeemi uurimisele.

Ungari sotsiaal- ja kultuuriminister Zoltán Tarr teatas 19. juunil sotsiaalmeedias, et riigi uus valitsus tühistas varem endise Viktor Orbáni valitsuse kehtestatud üheksakuulise keelu Ukraina meediale, et parandada riikidevahelisi suhteid.

Pärast seda, kui Kiievi ja Budapesti kokkulepe kõrvaldas juunis olulise takistuse, kiitsid kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki heaks ühinemisläbirääkimiste esimese teemaploki avamise Ukraina ja Moldovaga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Der Spiegel, The Kyiv Independent

Samal teemal

UUS HOOAEG

muusikaelamus

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:02

Man Cityst lahkub järjekordne poolkaitsja

14:55

Doktoritöö: kuulujutt aitab inimestel segasel ajal maailma mõista

14:52

Suri koomik Sten Erik Allikas

14:50

Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast Uuendatud

14:39

Pärimusmuusik Lee Taul avaldas esimese sooloalbumi

14:33

Ungari uus valitsus nimetas Venemaad ohuks Euroopale

14:33

Rein Sikk: Eestit edendab maal kosuv hullus

14:30

Vassiljevi klubi sai Lätis kaotuse

14:14

Arnold Sinisalu: salakohtumist USA ja Venemaa vahel pole korraldatud

14:13

Elon Musk pälvis Ukraina Vabaduse ordeni

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused Uuendatud

25.08

USA meedia: CIA juht on Moskvas Uuendatud

25.08

Vene valitsus sai õiguse võtta oma kontrolli alla halvasti kaitstud erataristu Uuendatud

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

25.08

Prokuratuur esitas Isamaale täiendatud kahtlustuse Uuendatud

14:50

Ukraina ründas Venemaa suurt naftatöötlemistehast Uuendatud

08:36

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

12:31

Arras: soovitaksin Kõlvartil põhiseadust lugeda

24.08

Liina Raud: sain karmaga tagasi kõik, mida nooruses teistele tegin

25.08

Kai Realo: taas soovib Eesti reguleerida rangemalt kui Euroopa üldiselt

ilmateade

SPORT

15:02

Man Cityst lahkub järjekordne poolkaitsja

14:30

Vassiljevi klubi sai Lätis kaotuse

13:46

Eesti ringrajasõitja Carmen Kraav osaleb F1 Akadeemia testil

13:12

Göteborgi huligaanide lõhkumine maksab üle 28 000 euro

loe: kultuur

14:52

Suri koomik Sten Erik Allikas

14:39

Pärimusmuusik Lee Taul avaldas esimese sooloalbumi

14:10

Tänavuse Jõulujazzi peaesineja on Wynton Marsalis

14:00

Peosarjal Moment astuvad üles Bali Baby ja Majorlilkween

loe: eeter

13:25

Jaak Juske: Pelgulinnas varjasid ennast Toompea pätid

13:22

ERR-i kanalid vahendavad presidendivalimisi kõigil platvormidel

13:15

Aktiivne lapsevanem: võiksime lasteaias laste elu palju rohkem rikastada

13:03

Haapsalu muuseumi juht: muda kujundas Haapsalu

Raadiouudised

13:10

Eterniidijäätmete jaoks on vaja pikemat plaani

12:30

Raadiouudised (26.08.2026 12:00:00)

09:55

Ida-Virumaa erakaevude veekvaliteedi parandamist tuleks toetada

09:50

Korduvate pisivarguste hulk on aastaga veerandi võrra kasvanud

09:45

Politseinikel tekib seaduslik õigus anda sündmuskohal elupäästvat esmaabi

09:20

Raadiouudised (26.08.2026 09:00:00)

25.08

1600 põhikooli lõpetanut pole veel leidnud uut õppekohta

25.08

Paadiomanikud: Tartu vajab uusi sadamakohti

25.08

Päevakaja (25.08.2026 18:00:00)

25.08

Häädemeeste vallale ei sobi meretuulepargi elektritrassi asukoht

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo