Ungari uus valitsus nimetas Venemaad ohuks Euroopale

Ungari avaldas järgmisel kuul ÜRO peaassambleel osalevale delegatsioonile koostatud suunistes toetust Ukrainale ja nimetas Venemaad ohuks, kirjutab Der Spiegel.

"Ungari mõistab hukka Venemaa sõjalise agressiooni ning toetab täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides," seisab dokumendis.

"Venemaa käitumine ohustab Ungarit, Euroopat ja maailmakorda," sedastab tekst.

Tegemist on selge muutusega Ungari hoiakus pärast seda, kui peaminister Péter Magyar võitis tänavustel valimistel Venemaa-meelset Viktor Orbánit.

Ungari uus valitsus on asunud Euroopa-meelsemale seisukohale kui eelmine valitsuskabinet. Orbánit peeti Euroopa üheks kõige Venemaa-meelsemaks juhiks.

Viimastel nädalatel on Budapest ja Kiiev teinud vastastikku lepitavaid samme.

Ukraina välisminister Andrii Sõbiha tunnustas 19. augustil asjaolu, et Ungari lõpetas kevadel Ukraina pangakonvoi suhtes algatatud rahapesuurimise. Ta lisas, et Ukraina-vastasele retoorikale tuginemine sisepoliitilise kasu eesmärgil toob kaasa vaid poliitilise kaotuse ja häbi.

Ungari võimud pidasid märtsis kinni kaks Austriast Ukrainasse teel olnud pangaautot, mis vedasid umbes 82 miljoni dollari väärtuses sularaha ja kulda, viidates rahapesuskeemi uurimisele.

Ungari sotsiaal- ja kultuuriminister Zoltán Tarr teatas 19. juunil sotsiaalmeedias, et riigi uus valitsus tühistas varem endise Viktor Orbáni valitsuse kehtestatud üheksakuulise keelu Ukraina meediale, et parandada riikidevahelisi suhteid.

Pärast seda, kui Kiievi ja Budapesti kokkulepe kõrvaldas juunis olulise takistuse, kiitsid kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki heaks ühinemisläbirääkimiste esimese teemaploki avamise Ukraina ja Moldovaga.