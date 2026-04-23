EL kiitis heaks Ukraina laenu ja uued Venemaa-vastased sanktsioonid

"EL-i strateegia õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks Ukrainas tugineb kahele sambale: Ukraina tugevdamisele ja Venemaale avaldatava surve suurendamisele. Täna tegime mõlemas osas edusamme," märkis Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costa.

EL-i suursaadikud laenu ja sanktsioonipaketi mitteametlikult heaks juba kolmapäeval pärast seda, kui Ungari loobus oma vetost.

"Euroopa toetuslaen Ukrainale vabastati – 90 miljardit eurot kahe aasta peale," sõnas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Selle paketi toel tugevdame oma armeed, muudame Ukraina vastupidavamaks ja suudame seaduses sätestatud korras täita ukrainlaste ees võetud sotsiaalkohustusi."

Eesti välisminister Margus Tsahkna (E200) sõnul on Euroopa Liidus saavutatud kokkulepe 90 miljardi euro suuruse laenu eraldamises Ukrainale ja 20. sanktsioonipaketi poliitiline heaks kiitmine kauaoodatud läbimurre, mis tõestab, et hoolimata takistustest jätkab ühendus kindlalt Ukraina toetamise rajal.

90 miljardi euro suuruse laenu eraldamise otsus Ukrainale tehti EL-is juba eelmise aasta lõpus, aga selle rakendamine jäi mitmeks kuuks Ungari blokeeringu taha.

"Nüüd oleme viimaks sellest takistusest üle saanud ja EL saab eraldada Ukrainale esimese osa kauaoodatud laenust. Tõestame sellega, et EL püsib Ukraina toetamise kursil, et võimaldada Ukrainal võidelda oma vabaduse ning õiglase ja püsiva rahu eest Euroopas," sõnas välisminister. "Laen aitab katta Ukraina erakorralised rahalised vajadused ja tugevdada seeläbi Ukraina positsiooni lahinguväljal ja läbirääkimistel."

EL-i liikmesriigid leppisid mullu aasta lõpus kokku, et Ukrainale antakse aastateks 2026–2027 90 miljardi euro suurune laen, millest 30 miljardit eurot suunatakse Ukraina riigi toimimise ja eelarve stabiilsuse tagamiseks ning 60 miljardit eurot investeeritakse Ukraina kaitsetööstusse ja sõjalise varustuse hankimisse Euroopa ja Ukraina ettevõtetelt.

Laenu rahastatakse EL-i kapitaliturgudelt ning seda tagab Euroopa Liidu eelarve. Ukraina hakkab laenu tagasi maksma alles siis, kui Venemaa on maksnud sõjakahjude eest reparatsioone. Selle ajani jäävad Venemaa riigivarad külmutatuks ja EL jätab endale õiguse kasutada neid laenu tagasimaksmiseks.

20. sanktsioonipakett sisaldab mitmeid tugevaid meetmeid.

Euroopa Liidu Nõukogule nähakse ette võimalus kehtestada Venemaa toornafta ja naftatoodetega seotud mereveoteenuste täielik keeld. Sanktsioonide alla lisatakse 46 varilaevastiku laeva, piiratakse Venemaa võimalusi oma varilaevastiku jaoks tankereid soetada, keelatakse teenuste osutamine Venemaa jäämurdjatele ja veeldatud maagaasi (LNG) tankeritele.

Tehingukeelu alla lisatakse sadamaid, finantsasutusi ja krüptovara teenusepakkujaid. Kehtestatakse täiendavad ekspordipiirangud kaupadele, mida kasutatakse Venemaa sõjatööstuse tugevdamisel, ja impordipiirangud kaupadele, mis toovad Venemaale märkimisväärset tulu. Laiendatakse ringhäälingukeeldu üksustele, kes jätkavad sanktsioonide all oleva meediakanali sisu edastamist.

Sõjaliste lõppkasutajate ja sanktsioonidest möödahiilijate nimekirja lisatakse 60 ettevõtet.

Esimest korda võetakse kasutusele möödahiilimisvastane vahend – sellega keelatakse teatud kaupade eksport kolmandasse riiki, mis reeksportis neid kaupu edasi Venemaale.

Isikuvastaste sanktsioonide nimekirja lisatakse 117 isikut, sealhulgas naftatööstuse ettevõtted, energiaettevõtted, sõjatööstuse ettevõtted ja kolmandates riikides asuvad ettevõtted, kes aitavad sanktsioonidest mööda hiilida, tarnivad Venemaa sõjatööstusele vajalikku kaupa või võimaldavad varilaevastiku tegevust.

Karmistati ka meetmeid Valgevene suhtes.

Tsahkna kinnitas, et töö järgmise, 21. sanktsioonipaketi kallal on juba alanud.

"Venemaa teenib miljardeid kõrgetest energiahindadest ja võimalusest müüa oma naftat. Euroopa Liit peab sellele otsustavalt reageerima ja võtma kasutusele kõik meetmed Venemaa energiatulude piiramiseks, sealhulgas kehtestama täieliku mereteenuste keelu Venemaa naftale ja naftatoodetele. Me ei lepi poolikute lahendustega. Iga uus pakett tugevdab meie sõnumit: Ukraina ei ole üksi ja Venemaa ei pääse karistuseta," sõnas ta.