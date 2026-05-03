Zelenski ja Fico telefonikõne andis lootust suhete paranemiseks

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski laupäeval peetud telefonivestlus Slovakkia peaministri Robert Ficoga tekitas lootuse kahe riigi vaheliste suhete paranemiseks, mis võiks aidata edendada ka Ukraina püüdlusi Euroopa Liidu suunal.

Zelenski kirjutas vestluse järel tehtud ühismeediapostituses, et kahel riigil peavad olema tugevad sidemed ja et kaks juhti peaksid peagi isiklikult kohtuma, teatas The Kyiv Independent.

Zelenski vastas Fico kutsele külastada Bratislavat ja tänas teda Ukraina EL-iga ühinemise püüdluste toetamise eest. "Oli oluline kuulda, et Slovakkia toetab Ukraina liikmelisust Euroopa Liidus ja on valmis jagama oma kogemusi EL-iga liitumisel," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Zelenski kutsus ka Fico, kes plaanib 9. mail külastada seal tähistatava võidupüha ajal Moskvat, külla Kiievisse.

Fico rõhutas omalt poolt samuti Kiievi ja Bratislava heade suhete olulisust ning kordas oma toetust Ukraina EL-i liikmelisusele.

"Kuigi meil on mõnes küsimuses erinevad seisukohad, jagame ühist huvi Slovakkia ja Ukraina heade ja sõbralike suhete vastu," kirjutas Fico pärast vestlust tehtud postituses sotsiaalmeedias. "Kinnitasin, et Slovakkia toetab Ukraina püüdlusi ELiga liituda, kuna Slovakkia soovib, et meie naaber Ukraina oleks stabiilne ja demokraatlik riik."

Vaatamata tema varasematele kommentaaridele, mis pahatihti kordasid Venemaa propagandat Ukraina sõja kohta, avaldas Fico laupäeval toetust Kiievi diplomaatilisele positsioonile rahuläbirääkimistel Moskvaga.

"Rõhutasin ka, et ükski rahuleping sõjalises konfliktis Vene Föderatsiooniga ei ole võimalik ilma Ukraina poole nõusolekuta," teatas ta.

Fico ütles, et juhid leppisid kokku kohtuda lühidalt Armeenia pealinnas Jerevanis 4. mail toimuval Euroopa Poliitilise Ühenduse (EPC) tippkohtumisel, kuid plaanivad hiljem külastada teineteise pealinna.

Zelenski kutsus Ficot juba eelmise aasta alguses Kiievisse, kuid Slovakkia juht lükkas siis kutse tagasi. Ta pole Kiievit külastanud pärast ametisseastumist 2023. aastal, kuigi ta kohtus Zelenskiga Ukraina Taga-Karpaatia oblastis Užgorodis 2025. aasta septembris.

Zelenski ja Fico suhteid on sageli olnud pingelised. Suhted halvenesid tõsiselt selle aasta alguses vaidluse tõttu Družba torujuhtme üle, mis varustab Slovakkiat ja Ungarit Vene toornaftaga ning mis Vene õhurünnakus Ukrainale purunes.

Talvel ja varakevadel ähvardasid Fico ja tema lähedane liitlane, Ungari ametist lahkuv peaminister Viktor Orbán, katkestada hädaolukorras elektrienergia eksporti Ukrainasse. Nad süüdistasid Kiievit Družba torujuhtme transiidi tahtlikus peatamises, mis suleti jaanuari lõpus pärast Venemaa rünnakus saadud kahjustusi.

Slovakkia blokeeris ka Euroopa Liidu 20. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi, kuid tühistas oma vetoõiguse 22. aprillil pärast Družba torujuhtme taaskäivitamist.

Ficost sai ka esimene EL-i juht, kes külastas Moskvat täiemahulise sõja ajal 9. mai võidupüha tähistamise ajal eelmisel aastal. Vaatamata teiste Euroopa juhtide kriitikale plaanib Fico järgmisel nädalal uuesti külastada.

Fico on oma Kremli-sõbraliku seisukoha tõttu kodumaal silmitsi seisnud kriitikaga ning isegi laialdaste protestidega. Pärast võimule naasmist 2023. aastal on populistist peaminister Fico peatanud Slovakkia sõjalise abi Ukrainale ja on olnud vastu EL-i püüdlustele vähendada energiasõltuvust Venemaast.