Ukraina ja Ungari kokkulepe vähemuste üle avas Kiievile tee EL-i liikmesuse poole

Ungari peaminister Peter Magyar teatas kolmapäeval, et on saavutatud Ukrainaga kokkulepe seal elavate ungarlaste õiguste üle. See annab Kiievile võimaluse jätkata Euroopa Liiduga ühinemise protsessi, mille Ungari eelmine valitsus oli blokeerinud.

"Peaminister Magyari teadaanne Ungari ja Ukraina vahelisest vähemuste õiguste edendamise kokkuleppest avab tee Ukraina Euroopa Liiduga ühinemisega edasiminekuks," ütles Euroopa Komisjoni laienemisvolinik Marta Kos ühismeedias.

Kokkulepet tervitas ka Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et nüüd on kõik EL-i 27 liikmesriiki nõus Kiieviga liitumisläbirääkimisi alustama. "Fantastiline uudis," kirjutas ta ühismeedias. "Oleme sammu võrra lähemal EL-i liikmelisusele: liigume järjekindlalt oma eesmärgi poole."

Fantastic news — all EU member states have given the green light to open Cluster 1 in accession talks with Ukraine and Moldova.



We are one step closer to the EU membership: steadily moving towards our goal.



Thank you to @CY2026EU and all EU members for keeping pace and… — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 3, 2026

Magyari eelkäija Viktor Orbáni ajal oli Ungari rohkem kui aasta jooksul blokeerinud Ukraina püüdlusi saada EL-i liikmeks, esitades 11 nõudmist, millele Ukraina valitsus pidi Ungari vetost lahtisaamiseks vastama.

Väljaandega The Kyiv Independent rääkinud EL-i diplomaat märkis, et viimased arengud tähendavad, et liikmesriikide suursaadikud hakkavad arutama Ukraina EL-i liikmeks saamise ametliku protsessi käivitamist.

EL-i liikmeks saamine eeldab kandidaatriigilt 33 eri teemasid katva peatüki läbimist ehk nendes sisalduvate nõuete täitmist. Peatükid on koondatud kuueks valdkondlikuks klastriks.

EL-i praegune eesistujariik Küpros teatas, et on alustanud ettevalmistusi ametlike läbirääkimiste alustamiseks esimese klastri peatükkide üle, mis hõlmavad õigusriigi põhimõtteid ja demokraatlikke standardeid, nii Ukraina kui ka Moldovaga, mille liitumiskõneluste alustamist hoiti kinni koos Ukraina omadega.

"See tähistab olulist verstaposti nende Euroopa integratsiooni teel ja saadab tugeva sõnumi EL-i ühtsusest ja sihikindlusest," öeldi Küprose teates.

Esimese klastri ametliku avamise kuupäev pole veel paigas, kuid mitmed diplomaadid on väljaandele The Kyiv Independent öelnud, et loodetavasti on plaanis seda teha 15. juunil Luxembourgis toimuva EL-i välisministrite kohtumise raames. Kui see ei õnnestu, siis eeldatakse, et avamine toimub päev pärast seda, Euroopa asjade ministrite kohtumisel 16. juunil, mis toimub samuti Luxembourgis.

Volinik Kos avaldas lootust, et mõned klastrid avatakse veel enne juuni lõppu ja ülejäänud 2026. aasta teisel poolel, märkis The Kyiv Independent.

Ungari peaminster Magyar ütles siiski Facebooki postituses, et tema valitsus ei toeta Ukraina kiirendatud liitumist Euroopa Liiduga. Viide sellele, kui kaugel liitumine võib olla, tuli Magyari pressikonverentsilt, kus ta ütles: "Kui Ukrainal õnnestub kõik 33 peatükki 10 või 15 aasta jooksul sulgeda, korraldab meie riik selles küsimuses referendumi."