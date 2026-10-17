Novembris saabub Poolasse vähemalt 1500 sõjaväelast Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt ja Saksamaalt, kes koos Poola sõduritega hakkavad harjutama Euroopa vägede võimalikku Ukrainasse paigutamist pärast relvarahu saavutamist seal.

Õppuste käigus harjutatakse vägede liigutamist ja vajalike varude, sealhulgas kütuse ja toidu kohaletoimetamist, vahendas Ukraina väljaanne RBK-Ukraina Briti lehti The Times ja Daily Mail.

Õppuste eesmärk on valmistada Euroopa riike ette võimalikuks sõjaväekontingendi paigutamiseks Ukrainasse pärast sõjategevuse lõppu. Selle stsenaariumi kohaselt peaksid välisriikide väed aitama Venemaad heidutada.

Briti kaitseminister Wes Streeting kinnitas, et järgmisel kuul osalevad tuhanded sõjaväelased Poolas ulatuslikel õppustel. Tema sõnul aitavad need valmistuda Ukraina sõjaliseks toetamiseks ja sõjajärgseks ülesehitustööks.

Samas on tegemist võimaliku relvarahujärgse stsenaariumi harjutamisega, mitte kinnitatud otsusega saata väed viivitamata Ukrainasse.

RBK-Ukraina viitas ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macron augustis tehtud avaldusele, et 2026. aasta oktoobris või novembris toimuvad tahtekoalitsiooni ulatuslikud ühisõppused, mille eesmärk on rahujõudude Ukrainasse saatmise harjutamine.