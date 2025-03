Macron nimetas Euroopa julgeolekugarantiide neli komponenti Ukrainale

"Pariisis (teisipäeval - toim.) toimunud kohtumisega, kus osalesid Euroopa ja liitlasarmeede staabiülemad, oleme teinud ära töö, mille ma endale ülesandeks võtsin, nimelt julgeolekugarantiide realistlikuks muutmise," ütles Prantsuse president intervjuus ajalehele Le Parisien, mida vahendas La Depeche.

Tema sõnul koosnevad Euroopa pakutavad julgeolekutagatised Ukrainale neljast osast.

- kohene toetus Ukrainale, eelkõige uute algatuste kaudu sõjavarustuse tarnimiseks ja tarnete kohandamiseks vastavalt praegustele vajadustele;

- Ukraina armee ümberkorraldamine, mis tagab tema võime tulevikus vastu seista uutele Venemaa rünnakutele;

- võimalus tulevikus paigutada Ukrainasse vabatahtliku koalitsiooni sõjalisi jõude;

- Euroopa kaitse tugevdamine, mis tagab julgeoleku, samuti täiendavad investeeringud ja armeedevaheline koordineerimise.

Macroni rõhutas ka, et Ukraina ei tohi mitte mingil juhul loovutada Venemaale territooriumi ja jääda ilma julgeolekugarantiideta.

Prantsusmaa kaitseminister on öelnud, et vähemalt 15 riiki on soovinud osaleda Ukrainale julgeolekugarantiide pakkumises, märkis väljaanne LIGA.net.