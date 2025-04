Eesti on valmis saatma Ukraina rahuväkke kompanii suuruse üksuse

Eesti on valmis saatma lääneriikide tahtekoalitsiooni raames Ukraina rahuvalvesse kompanii suuruse üksuse, ütles peaminister Kristen Michal.

Michal kinnitas pressiteate vahendusel, et Eesti on valmis panustama Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa juhitava Ukrainale julgeolekugarantiisid pakkuva tahtekoalitsiooni heidutusväkke.

Peaministri sõnul on tahtekoalitsiooni planeerimine poole peal, aga Eesti on valmis panustama kuni kompanii suuruse maaväe lahingüksuse, väljaõppe instruktorite ja staabiohvitseridega. "Enne üksuse saatmist küsime mõistagi mandaati riigikogult," lisas ta.

Michal ütles, et Eesti jääb endiselt seisukohale, et kõige parem viis Ukraina julgeolekugarantiideks on NATO liikmesus. "Juhul, kui NATO liikmesus võtab aega, peavad olema Ukrainale tagatud heidutus- ja kaitsemeetmed kohapeal baseeruvate liitlaste vägedega," sõnas peaminister.

"Ukraina julgeolek on Euroopa julgeolek. Iseseisev, sõltumatu ja Euroopa perekonda kuuluv Ukraina on parim strateegiline garantii Moskva imperialismi vastu meile kõigile. Peame näitama, et suudame heade mõtete kõrval teha ka tegusid," lisas Michal.

Kompanii koosseis võib varieeruda 50 kuni 250 sõjaväelaseni, tavalisest jääb selle suurus 150 võitleja kanti.