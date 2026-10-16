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Putini erisaadiku sõnul arutavad Venemaa ja USA ühiseid majandusprojekte

Välismaa
Kirill Dmitrijev ja Vladmiri Putin
Kirill Dmitrijev ja Vladmiri Putin Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Kristina Solovyova
Välismaa

Venemaa president Vladimir Putini erisaadik Kirill Dmitrijev teatas reedel, et Venemaa ja USA arutavad eelmisel nädalal sõlmitud diislikokkuleppe järel mitmeid uusi ühisprojekte, sealhulgas tuumaenergial töötavaid andmekeskusi.

Dmitrijevi sõnul tekitavad aga USA sanktsioonid tõsiseid takistusi. Ta kritiseeris USA president Donald Trumpi eelmisel kuul allkirjastatud nn Grahami seadust, mis püüab sanktsioonide ja tollitariifidega vähendada Venemaa energiatulusid.

Sellest hoolimata kaaluvad mõlemad riigid saadiku sõnul diislikokkuleppe tuules ka muid majanduskoostöö vorme.

"Arutame ka Venemaa ja USA ühisprojekte andmekeskuste valdkonnas, sealhulgas väikeste tuumaelektrijaamadega varustatavaid andmekeskusi," lisas ta täpsustusi jagamata.

Ukraina ründas sel kuul Venemaa tehnoloogiaettevõtte Yandex ning pangandus- ja tehnoloogiakontserni Sberbank andmekeskusi, nimetades seda vastuseks Venemaa rünnakutele Ukraina enda rajatiste vastu.

Ukraina sõja lõpetamise teemalistes USA-Venemaa kõnelustes võtmerolli mängiv Dmitrijev on pikka aega püüdnud saavutada mitmeid kaugeleulatuvaid kokkuleppeid, näiteks maavarade ja energeetika vallas.

Kreml on väljendanud meelehärmi, et USA on seni sidunud kõik taolised lepped rahukokkuleppega, mida pole aga suudetud saavutada.

Dmitrijev avaldas siiski optimismi, öeldes, et olukord on muutumas.

"Loomulikult on edasiminek üsna keeruline, sest mitmelt poolt osutatakse vastupanu, tegelikult laialdast vastupanu. Siiski, nagu näitab diislikokkulepe, usun, et saame peagi teatavaks teha veel mitu olulist algatust. Jää on hakanud murenema," lausus ta Moskvas toimuval Venemaa energianädala konverentsil.

"Viime Ameerika Ühendriikidega projekte ellu just praegusel hetkel ja jätkame seda kuni sõjalise erioperatsiooni lõpuni," lisas ta, kasutades Kremli terminit käimasoleva sõja kohta.

Dmitrijev märkis, et USA rahandusministeerium palus tema juhitaval Venemaa riiklikul investeerimisfondil aidata lahendada diislikokkuleppega seotud keerulisi makseküsimusi.

Trumpi nädala eest väljakuulutatud kokkulepe näeb ette Venemaa diislikütuse tarnimist USA ja maailma turgudele. Eesmärk on langetada kütusehinda, mis on USA presidendi jaoks peamine prioriteet enne järgmisel kuul toimuvaid vahevalimisi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teravat kriitikat pälvinud kokkulepe nõuab teatavate Trumpi enda kehtestatud Venemaa naftasanktsioonide tühistamist.

"Sanktsioonide kihte on üksteise otsa kuhjatud nii palju, et kõik on segaduses. Praegu on raske välja mõelda, kuidas sellest olukorrast väljapääs leida," rääkis Dmitrijev Moskva konverentsil.

"Juba peetakse ajurünnakuid selle üle, kuidas neist sanktsioonidest loobuda – just selle kallal Ameerika Ühendriigid praegu töötavadki," lisas ta.

Dmitrijevi kinnitusel tegutseb Venemaa otseinvesteeringute fond selle nimel, et kõik maksed toimiksid sujuvalt ja jõuaksid ettenähtud saajateni.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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