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Prantsusmaal puhkesid vägivaldsed kokkupõrked politsei ja protestijate vahel

Välismaa
Meeleavaldus Pariisis.
Meeleavaldus Pariisis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Laupäeva varahommikul toimusid mitmel pool Prantsusmaal meeleavaldajate ja politsei vahel kokkupõrked. Need eelnesid üleriigilistele protestidele, mis toovad eelduste kohaselt kogu riigis tänavatele sadu tuhandeid inimesi.

Meedia teatel toimus vahejuhtumeid riigi suurimates linnades, sealhulgas Lyonis, Marseille's ja Pariisis. Pariisis toimusid kokkupõrked mitmel pool, näiteks Vabariigi väljakul (Place de la République), vaid mõni tund enne seda, kui pealinna keskväljakul pidi alguse saama riigi poolt lubatud meeleavaldus.

Marseille' linnapea Benoît Payani sõnul rüüstati linnas politseijaoskonda ja rühm mässajaid tungis ka raekotta. Payan ütles telekanalile BFMTV, et kuigi vandaalitsemine on vastuvõetamatu, oli tekitatud kahju tegelikkuses üsna väike.

Võimude teatel rünnati Pariisis ka parempoolse telekanali CNews peakorterit. Siseminister Laurent Nuñezi büroo andmetel peeti keskpäevaks kogu riigis kinni üle 160 inimese.

Laupäeval tulevad tänavatele teiste seas üliõpilased, põllumehed ja kollaste vestide liikumise liikmed, et ühendada jõud ning protestida elukalliduse, paigalseisvate palkade ja valitsusega tekkinud sügavate lahkhelide vastu. Reedel märkis Nuñez, et valitsus ootab üsna suurt osavõttu.

Laupäevased meeleavaldused said alguse eelmisel kuul puhkenud õpilasprotestidest, mille käigus õpilased blokeerisid koolimaju ning nõudsid paremaid õppimistingimusi, lisarahastust ja rohkemate õpetajate palkamist. Nüüdseks on liikumine levinud üle riigi ning muutunud poliitiliseks, sest järgmise aasta presidendivalimiste kampaania kogub tuure.

Valitsusel on olnud raskusi kriisiga toimetulekul, mida peaminister Sébastien Lecornu nimetas linnavägivallaks. Nüüd loodab valitsus, et õpilasliikumine vaibub reedel alanud kahenädalase koolivaheaja tõttu.

Nuñezi büroo teatas laupäeval, et meeleavaldustel osalevad väga aktiivselt äärmusvasakpoolsed, kelle ainus eesmärk on korratust tekitada. Büroo lisas, et siseminister kordas kohalikele prefektidele ja politseijõududele antud korraldust tegutseda äärmise otsustavusega.

Valitsus on kaitsnud korrakaitsejõudude tegevust õpilasprotestide lahendamisel, ehkki politseid süüdistatakse arvukates vägivallajuhtumites. Ühes intsidendis jäi teismeline ilma käest ja teises kaotas nooruk ühest silmast nägemise. Nuñezi sõnul lubati laupäeval uuesti kasutada šokigranaate, ehkki varem oli nende kasutamine õpilaste vastu ajutiselt keelatud.

Kui äärmusvasakpoolne presidendikandidaat Jean-Luc Mélenchon toetab meeleavaldajaid, siis paremäärmuslaste juht Jordan Bardella on lubanud toetada politseid.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Politico

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