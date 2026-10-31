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Prantsusmaa meeleavaldustel puhkesid taas kokkupõrked

Välismaa
Prantsusmaa protestid.
Prantsusmaa protestid. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Prantsusmaa pealinnas Pariisis ja teistes linnades puhkesid laupäeval hüppeliselt kasvavate elamiskulude ja ebavõrdsuse vastastel meeleavaldustel taas kokkupõrked politsei ja protestijate vahel.

Kolmandat nädalavahetust järjest toimunud meeleavaldustel osales üle Prantsusmaa erinevatel andmetel 320 000 kuni 500 000 inimest, neist osa oli riietunud halloween'i-kostüümidesse.

Pariisi politseiprefektuuri teatel ründas mitusada märatsejat julgeolekujõude esemetega, sealhulgas Molotovi kokteiliga.

Siseminister Laurent Nuñez viitas mõnede puhul erakordsele vägivallatasemele, süüdistades julgeolekujõudude vastastes rünnakutes vasakäärmuslikke rühmitusi.

Ta kirjeldas Molotovi kokteili viskamist märulipolitseiniku pihta Pariisis kui mõrvakatset, lisades, et politseinik pääses kergete vigastustega.

"Oleme täielikult valmis nendeks, kes otsivad täna õhtul vastasseisu," lisas ta.

Pärast Pariisi äärelinnas eredas päikesepaistes toimunud marssi puhkesid politsei ja mõnede meeleavaldajate vahel kokkupõrked, kui rongkäik oma sihtkohta jõudis.

AFP ajakirjanike sõnul kangutasid kümned musta riietatud maskides inimesed vasaratega lahti sillutiskive ja loopisid neid politseinike pihta. Politsei vastas pisargaasi ja mitme kumminuiarünnakuga.

Parempopulistide liider Marine Le Pen ütles, et Molotovi rünnaku eest vastutavaid isikuid tuleb karistada kõige karmimalt.

"Pildid süüteseadeldistega rünnatud ja leekidesse mattunud politseinikust on väljakannatamatud," ütles Le Pen sotsiaalmeediaplatvormil X.

Pariisi kesklinna Republique'i ja Chatelet-Les Halles'i linnaosades kehtestati laupäeval ja pühapäeval öine liikumiskeeld kella 23.00-st kuni 6.00-ni.

Politsei pidas üle kogu riigi kinni rohkem kui 420 inimest.

Siseministeeriumi teatel püüdsid radikaalsed elemendid Bordeaux's, Toulouse'is ja Marseille's siseneda kesklinna eesmärgiga panna toime vandalismi ja rüüstamist.

Prantsusmaa suuruselt kolmandas linnas Lyonis loopisid inimesed politseinikke esemetega, mistõttu korrakaitsjad kasutasid pisargaasi.

Lõuna-Prantsusmaal asuvas Toulouse'i linnas kasutas politsei veekahurit loata meeleavalduse vastu, mis tõi kokku mitu tuhat inimest.

Laupäeva hommikupoole marssisid tuhanded inimesed läbi Ida-Pariisi, kellest mõned kandsid kostüüme alates Ämblikmehest kuni Frankensteinini, samal ajal kui nende pea kohal tiirutas kopter.

Plakatitel oli kirjas: "Pole vaja pisargaasi, et meie tulevik paistaks sünge" ja "Halloween'iks vihaseks kodanikuks riietatud".

"Asjaolu, et meeleavaldused lükatakse kesklinnadest välja ja et nii paljud protestid keelatakse, on tõesti rünnak vabaduse vastu," ütles videomängude arendaja Alice Hien.

Võimude sõnul avaldas üle Prantsusmaa meelt umbes 320 000 inimest, sealhulgas 70 000 Pariisis.

Noorteorganisatsioonide andmetel avaldas meelt ligi pool miljonit inimest, sealhulgas 200 000 pealinnas.

Meeleavaldused toimuvad pingelises poliitilises õhkkonnas, kuna presidendivalimisteni on jäänud vähem kui kuus kuud ja arvamusküsitlusi juhib Le Pen.

Protestiliikumine, mis ühendab Kollaste Vestide aktiviste, ametiühinguid ning gümnaasiumi- ja ülikooliõpilasi, keskendus algselt elukalliduse tõusule, ebavõrdsusele ja halvenevatele õppimistingimustele.

Pärast julgeolekumeetmete karmistamist ja mõnede meeleavaldajate raskeid vigastusi laiendas liikumine oma nõudmisi, hõlmates suuremat kodanikuvabaduste ja protestiõiguse kaitset.

Protesteerivad üliõpilased kurtsid, et politsei ei andnud luba marsiks läbi Prantsuse pealinna keskuse ja lubasid järgmisel nädalal korraldada uusi gümnaasiumide ja ülikoolide blokaade.

"Alates sellest teisipäevast blokeerime oma ülikoolid ja gümnaasiumid ning teeme seda uuesti neljapäeval, enne kui ühineme 5. novembril töötajate ja ametiühingute poolt välja kuulutatud meeleavaldusega," ütles üliõpilasliidu Union Etudiante pressiesindaja Sabrine Kharbach.

Enne proteste barrikadeerisid mõned poeomanikud oma ärid.

Kuna euroala suuruselt teine majandus on majanduslanguse äärel ja valitsus on surve all oma võlga ohjeldada, on neil piiratud võimalused meeleavaldajate rahustamiseks lisakulutuste kaudu.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

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