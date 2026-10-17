Kaju Trumpi otsustest: vahevalimised siia ei puutu

Analüüsides USA president Donald Trumpi viimaseid Ukrainat kahjustavaid ja Venemaad soosivaid samme, tunnistas USA poliitika ekspert Andreas Kaju, et ei oska öelda, miks president selliseid otsuseid teeb. Kaju sõnul ei tundu, et Trump seda kõike vahevalimiste nimel teeks, mistõttu on üha tõenäolisem, et valimiste järel algatavad Senat ja Kongress uurimise tema tegelike motiivide väljaselgitamiseks.

Alexela energiamüügi juht Tarmo Kärsna ei usu, et vene diisel aitab kaasa USA president Donald Trumpi püüdlustele langetada kütusehindu ja päästa oma farmereid.

"Vene diisel viia USA turule, siis me räägime vähem kui ööpäevasest tarbimisest. See on piisk. Turud on täna samuti äraolevad ja kahtlevad, kas Venemaal on suutlikkus üldse oma diislieksporti kasvatada tasemel, kus see täna on. See on ju sel aastal seitse korda kukkunud võrreldes jaanuariga," lausus Kärsna.

Ukraina satelliidivõimekuse kärpimine Venemaa ründamisel ja enda kaitsmisel, nüüd ka plaanitud sanktsioonide ärajätmine, on järgmised üllatused.

"Selgelt on näha, et sõjas on president Trump võtnud Venemaa poole ja selgelt toimetab Ukraina riigi vastaselt. See on väga halb areng," sõnas Euroopa Parlamendi liige Riho Terras (Isamaa).

Miks? Ei tea, ütles USA ekspert Andreas Kaju. Vahevalimised siia ei puutu.

"Kui ta tahaks valimisi võita, oleks ta ammu käitunud hoopis teistmoodi. Mida ta on teinud järjepanu viimased aasta aega - ta on toetanud vabariiklaste partei sees ääretult ebapopulaarseid kandidaate erinevates osariikides, mille tulemusena on täiesti võimalik, et nad kaotavad vahevalimistel ka osariike, mida varem oleks võimatu olnud prognoosida," ütles Kaju.

Kaju viitas kirjutisele USA konservatiivses väljaandes National Review.

"See lugu ütles, et vabariiklastel ja demokraatidel on aeg koos algatada Kongressi suur uurimine president Trumpi Venemaa-poliitika põhjustesse," lausus Kaju.

Kaju spekuleeris, et ehk vahevalimiste järel Kongressis ja Senatis uurimised algavadki.