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Kaju: USA valijad tahavad lahendusi

Eesti
Foto: "Ringvaade"
Eesti

USA ekspert Andreas Kaju sõnul näitasid Ameerika Ühendriikide valimised, et sealsed valijad ootavad lahendusi reaalsetele probleemidele, nagu elukallidus ja ränne. Kaju hinnangul on Donald Trumpil välispoliitikas vabad käed.

Kas nüüd hakkabki nii olema, et Donald Trump paneb veto kõigele, mis kongressist tuleb, ja ootab paar kuud, kuni demokraadid ise koostööd paluma tulevad?

Ei tea, mis täpselt saama hakkab, ta on seda tõepoolest reklaaminud, aga arvan, et esimene järeldus toimunust on see, et Ameerikas toimib demokraatia endiselt suhteliselt sarnaselt Euroopaga.

Tegudel on tagajärjed ja poliitikatel on olnud mõju. Valijatele see ei meeldinud ning valija andis sellest valimistel teada. Keegi ei takistanud valimiste läbiviimist, valimistulemusi on aktsepteeritud ja president Trump ning tema meeskond peavad tegema sellest järeldused. Milliseid järeldusi nad teevad, võivad aga erineda, mida näeme juba praegu, kui nii tema, J. D. Vance kui ka Elon Musk on teinud valimisõhtust enda jaoks väga erinevaid järeldusi.

Kas demokraadid on valmis selleks suureks võiduks ja kas neil on olemas konkreetne liider, kellega hakata mõtlema järgmistele presidendivalimistele, või oli see protestihääletus, mille demokraadid maha mängivad?

See on täiesti võimalik, aga lähtekoht on see, et kuna neid osariike, kus neil läks hästi, on palju ja mitmed neist on 2028. aasta presidendivalimiste seisukohast väga olulised, on nendest osariikidest võrsunud võitjad nüüd potentsiaalsed presidendikandidaadid. See väli on nüüd äkki inimesi täis, kuigi varem polnud näha kedagi demokraatidest, kes võiks presidendiks sobida.

Kuidas võiks tulemus muuta USA suhtumist Ukrainasse ja Venemaasse?

Seda on väga raske prognoosida, sest välis- ja julgeolekupoliitikas on Ameerika presidendil väga suur diskretsioon. Nii vabariiklased kui ka demokraadid on Valget Maja hoides kongressist üle sõitnud. Sama vabadus on ka Trumpil, tal on jäänud kaks aastat oma pärandi vormistamiseks. Ta tahab kindlasti jätta endast märgi maha Iraanis ning samamoodi lõpetada sõja Ukrainas, aga oleme näinud, et see pole tema võimuses.

Kas kahe tuleva aasta jooksul võib näha tema ametist tagandamist?

Pean seda ääretult ebatõenäoliseks. Kui midagi uut välja ei tule, siis seniste poliitiliste sammude eest teda tagandama ei hakata. See oleks demokraatide poolt enesehävituslik. Valijad tahavad lahendusi konkreetsetele probleemidele ning demokraadid on juba õppinud, et need kaks tagandamiskatset neile õnne õuele ei toonud. Seekord on vaja keskenduda rohkem teemadele, millest valija märku andis – rahakotiteemad, elus hakkamasaamine, elukallidus, aga ka immigratsioonireeglite jõustamine.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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