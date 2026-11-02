ERR Iowas: Trumpi toetajad usuvad vabariiklaste võitu vahevalimistel

President Donald Trumpi kampaaniaürituse eel oli tema toetajate seas meeleolu ülev.

"Olen väga-väga elevil. See on mu teine Trumpi kampaaniaüritus. Siin on alati tohutult energiat ja ma ei jõua ära oodata, millal see algab," sõnas Trumpi toetaja Cindy.

Trump oli Iowas, et anda viimastel kampaaniapäevadel vabariiklastele hoogu. Presidendil on seal tugev toetajaskond ning Iowa on olnud vabariiklaste kindel kants ka varasematel valimistel, kuid tänavu on seisud tasavägised.

Iowas, kus põllumajandusel on oluline roll, annavad Iraani sõja ja Hormuzi väina kriisi tõttu tõusnud kütusehinnad teravalt tunda. Trumpi tuumiktoetajad aga presidenti selles ei süüdista.

"Olen sellist olukorda varemgi kogenud. Kõrged kütusehinnad ei ole seotud sellega, kas võimul on vabariiklased või demokraadid. Hinnad on olnud kõrged ka varem," lausus Trumpi toetaja Carmen.

"Kõrged kütusehinnad pole tegelikult Trumpi süü. Nende põhjused ulatuvad aega, mil ta polnud veel president," ütles Trumpi toetaja Cindy.

Ka need, kes seostavad hinnatõusu sõjaga, on valmis sellega leppima.

"Kui sõda lõpeb, langevad ka hinnad. Kõik muutub jälle odavamaks. Minu jaoks on kõrged kütusehinnad osa sellest hinnast, mida ameeriklasena tuleb maksta, et sõjategevust toetada," lausus Trumpi toetaja Todd.

Trump on vahevalimiste eel püüdnud kütusehindu leevendada ka Venemaaga sõlmitud diislikokkuleppega. Putiniga tehtav koostöö tekitab Trumpi lojaalsetes toetajates mõningaid kõhklusi.

"Trump teab, mida teeb ja langetab häid otsuseid. Ma ei tea, kas olen selle kokkuleppega täielikult nõus, aga eks näis, mis saab. Küllap on sellest mingit kasu," ütles Trumpi toetaja Bernie.

"Peaksime ise rohkem diislikütust tootma. Ma ei tahaks Putinilt midagi paluda, aga kui meil on vaja kütust sealt osta, siis tuleb seda teha. Pigem läheksin sinna ja võtaksin selle neilt lihtsalt ära. Aga noh…" lausus Trumpi toetaja Bob.

Kuigi Putini sõda Ukrainas ei kiideta heaks, on osa Trumpi toetajad valmis Venemaaga koostööd aktsepteerima, kui see teenib nende hinnangul Ameerika huve.

"Ma arvan, et meil peavad Venemaaga suhted olema ja diislikütuse ostmine on hea asi. President Trump teab, mida ta teeb," sõnas Carmen.

"Soovin, et Putin ei teeks seda, mida ta teeb. Aga kui diilist on Ameerikale kasu ja see toimib, siis olen selle poolt," sõnas Todd.

Kuigi üleriigilistes küsitlustes on demokraadid eduseisus, usuvad Trumpi tulihingelised toetajad teisipäevastel vahevalimistel vabariiklaste võitu.