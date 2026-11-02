X!

ERR Iowas: Trumpi toetajad usuvad vabariiklaste võitu vahevalimistel

Välismaa
USA president Donald Trump Iowas.
USA president Donald Trump Iowas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

President Donald Trump tegi pühapäeval Iowa osariigis viimaseid kampaaniapingutusi enne teisipäevaseid kongressi vahevalimisi. President püüab aidata vabariiklastel säilitada enamust kongressis, samal ajal kui üleriigilised küsitlused näitavad demokraatidele edumaad.

President Donald Trumpi kampaaniaürituse eel oli tema toetajate seas meeleolu ülev.

"Olen väga-väga elevil. See on mu teine Trumpi kampaaniaüritus. Siin on alati tohutult energiat ja ma ei jõua ära oodata, millal see algab," sõnas Trumpi toetaja Cindy.

Trump oli Iowas, et anda viimastel kampaaniapäevadel vabariiklastele hoogu. Presidendil on seal tugev toetajaskond ning Iowa on olnud vabariiklaste kindel kants ka varasematel valimistel, kuid tänavu on seisud tasavägised.

Iowas, kus põllumajandusel on oluline roll, annavad Iraani sõja ja Hormuzi väina kriisi tõttu tõusnud kütusehinnad teravalt tunda. Trumpi tuumiktoetajad aga presidenti selles ei süüdista.

"Olen sellist olukorda varemgi kogenud. Kõrged kütusehinnad ei ole seotud sellega, kas võimul on vabariiklased või demokraadid. Hinnad on olnud kõrged ka varem," lausus Trumpi toetaja Carmen.

"Kõrged kütusehinnad pole tegelikult Trumpi süü. Nende põhjused ulatuvad aega, mil ta polnud veel president," ütles Trumpi toetaja Cindy.

Ka need, kes seostavad hinnatõusu sõjaga, on valmis sellega leppima.

"Kui sõda lõpeb, langevad ka hinnad. Kõik muutub jälle odavamaks. Minu jaoks on kõrged kütusehinnad osa sellest hinnast, mida ameeriklasena tuleb maksta, et sõjategevust toetada," lausus Trumpi toetaja Todd.

Trump on vahevalimiste eel püüdnud kütusehindu leevendada ka Venemaaga sõlmitud diislikokkuleppega. Putiniga tehtav koostöö tekitab Trumpi lojaalsetes toetajates mõningaid kõhklusi.

"Trump teab, mida teeb ja langetab häid otsuseid. Ma ei tea, kas olen selle kokkuleppega täielikult nõus, aga eks näis, mis saab. Küllap on sellest mingit kasu," ütles Trumpi toetaja Bernie.

"Peaksime ise rohkem diislikütust tootma. Ma ei tahaks Putinilt midagi paluda, aga kui meil on vaja kütust sealt osta, siis tuleb seda teha. Pigem läheksin sinna ja võtaksin selle neilt lihtsalt ära. Aga noh…" lausus Trumpi toetaja Bob.

Kuigi Putini sõda Ukrainas ei kiideta heaks, on osa Trumpi toetajad valmis Venemaaga koostööd aktsepteerima, kui see teenib nende hinnangul Ameerika huve.

"Ma arvan, et meil peavad Venemaaga suhted olema ja diislikütuse ostmine on hea asi. President Trump teab, mida ta teeb," sõnas Carmen.

"Soovin, et Putin ei teeks seda, mida ta teeb. Aga kui diilist on Ameerikale kasu ja see toimib, siis olen selle poolt," sõnas Todd.

Kuigi üleriigilistes küsitlustes on demokraadid eduseisus, usuvad Trumpi tulihingelised toetajad teisipäevastel vahevalimistel vabariiklaste võitu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:50

Tartu Ülikool sai Würzburgis sauna

21:45

ERR USA-s: vahevalimiste tulemus USA välispoliitikat tõenäoliselt ei mõjuta

21:31

Enamik juhte ootab rehvivahetusega esimeste külmakraadideni

21:28

Õhutemperatuur tõuseb lähipäevil endiselt 10 kraadi juurde

21:25

Kraft: millised on rünnakute motiivid, pole praegu teada

21:18

ERR Iowas: Trumpi toetajad usuvad vabariiklaste võitu vahevalimistel

21:18

ERR Virginias: väikeettevõtted ootavad vahevalimiste järel kursimuutust

21:15

Kindla võidu saanud Ruud kohtub Pariisis finaalturniirile pürgiva Jodariga

21:14

Viipekeelsed uudised

20:44

Ukraina ründas Samaara oblastis asuvat naftataristut Uuendatud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

13:25

Küberründaja tõstis Selveri külmleti temperatuuri 50 soojakraadini Uuendatud

06:31

Meedia: Trump valmistub demokraatide võidu korral valitsema ilma Kongressita

20:44

Ukraina ründas Samaara oblastis asuvat naftataristut Uuendatud

14:03

Politsei saatis riigist välja eriteenistustega kontaktis olnud Vene kodaniku Uuendatud

01.11

Aina rohkem inimesi käib oma pesu pesemas selvepesumajades

01.11

Sõja 1712. päev: Venemaa suurimaid naftatehaseid Nižni Novgorodis süttis droonirünnakus Uuendatud

16:59

Sisepingetes EKKM muudab juhtimist ja koondab kolm töötajat Uuendatud

07:38

Põltsamaa põhikool värbas huligaanide tõttu turvamehed, personal saab häirenupud

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

10:51

Vjatšeslav Leedo asus Tallinna vanglas karistust kandma

ilmateade

SPORT

21:50

Tartu Ülikool sai Würzburgis sauna

21:15

Kindla võidu saanud Ruud kohtub Pariisis finaalturniirile pürgiva Jodariga

20:39

Volver ja Sõna võidutsesid Lätis sprintralli etapil

19:56

Hispaaniasse siirdunud Koks: olen saanud selle kätte, mida otsima läksin

loe: kultuur

18:53

Uus kindaraamat avab silmuskootud sõrmkinnaste töövõtted ja mustrid

16:59

Sisepingetes EKKM muudab juhtimist ja koondab kolm töötajat Uuendatud

16:34

Pille-Riin Purje teatrikommentaar: "Kõrberebase elu" sobib hästi hingedepäeva

16:10

USA kirjastus andis välja Carolina Pihelgase "Lõikejoon" ingliskeelse tõlke

loe: eeter

17:11

Muusik Vello Jurtom: olen sõidutanud bändi Pariisi Eiffeli torni esinema

15:29

Ajutervise treener: meie mõtted on universumi plastiliin

13:52

Virkus: toiduainete kasulikke omadusi tasub köögis teadlikult ära kasutada

12:55

Sofia-Liis Liiv: mul polnudki muud võimalust, kui hakata muusikuks

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (02.11.2026 18:00:00)

16:20

Work in Estonia programm keskendub edaspidi välisspetsialistide meelitamisele tööstusesse

16:20

Raudtee ehitustööd on pikendanud Lõuna-Eestist hommikul rongiga Tallinna jõudmise aega

16:15

Trump tegi Iowa osariigis viimaseid kampaaniapingutusi enne vahevalimisi

16:15

Asfaldi jaoks oluline bituumen on viimastel nädalatel märkimisväärselt kallinenud

16:15

Tartumaal on sotsiaalse kiirabi teenust kasutanud prognoositust vähem inimesi

16:10

Põltsamaa põhikoolis alustab noorte huligaanide pärast tööd turvateenistus

16:10

Rahandusministeerium plaanib tegelike kasusaajate peitmiseks muuta seadust

15:25

Raadiouudised (02.11.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (02.11.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo