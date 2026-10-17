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Rumeenia tulistas Musta mere kohal alla kaks drooni

Välismaa
Hävitaja F-16
Hävitaja F-16 Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Välismaa

Rumeenia teatas laupäeval, et tulistas Musta mere kohal alla kaks drooni. Tegemist on järjekordse juhtumiga terves reas intsidentidest, mis arvatakse olevat Venemaa sissetungi Ukrainasse tagajärg.

Mustal merel on Rumeenia ja Bulgaaria ranniku lähedal rünnatud droonidega laevu.

"Rumeenia sõjaväelendurid ründasid ja tulistasid mõned minutid tagasi Musta mere kohal alla kaks drooni, hetk pärast seda, kui need olid ebaseaduslikult meie riiki sisenenud," kirjutas kaitseminister Radu Miruta Facebookis.

Droonid tulistati alla hävitajatega F-16 umbes 20 kilomeetri kaugusel Sulina linnast kagus.

"Esimene droon sisenes riigi õhuruumi kell 17.59 ja tulistati alla kahe minuti jooksul," ütles Miruta. "Teine tulistati alla kell 18.05, viis minutit pärast Rumeenia õhuruumi sisenemist."

"Must meri saab taas turvaliseks," sõnas välisminister Oana Toiu X-is, lisades, et NATO arutab küsimust teisipäeval Põhja-Atlandi Nõukogu kohtumisel.

"Must meri on kriitilise tähtsusega meretee teravilja, energiaressursside ja tööstuskaupade ülemaailmseks ekspordiks, mistõttu on selle stabiilsus rahvusvahelise toidu- ja energiajulgeoleku jaoks eluliselt tähtis," kirjutas ta.

Oktoobris teatati mitmest droonirünnakust laevadele Mustal merel Rumeenia ja Bulgaaria ranniku lähedal. Viimases rünnakus neljapäeval jäi Rumeenia ranniku lähedal kadunuks seitse meeskonnaliiget.

President Nicusor Dan ütles neljapäeval pärast kohtumist NATO juhi Mark Ruttega, et Rumeenia vajab varustust, et tulla toime uut tüüpi väljakutsega.

Rutte ütles, et sõjaline allianss jätkab tihedat koostööd liitlastega Mustal merel, kohandades oma heidutus- ja kaitsehoiakut vastavalt vajadusele.

NATO väed on sel aastal Rumeenia õhuruumis varem alla tulistanud neli drooni.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

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