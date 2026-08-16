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Rumeenia tulistas taas alla oma õhuruumi tunginud drooni

Välismaa
Hispaania F-18 hävitaja
Hispaania F-18 hävitaja Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Borja Suarez
Välismaa

Rumeenia kaitseministeerium teatas pühapäeval, et NATO õhuturbemissioonil osalev Hispaania F-18 hävituslendur tulistas alla ebaseaduslikult riigi õhuruumi sisenenud drooni.

Ministeerium drooni päritolu ei täpsustanud, kuid märkis, et radarid tuvastasid õhusõiduki sisenemise naaberriigist Moldovast. Vahejuhtum leidis aset Kagu-Rumeenias asuvast Galați linnast umbes 24 kilomeetrit põhja pool. 

Ministeeriumi avalduse kohaselt saavutas F-18 hävitaja sihtmärgiga radarkontakti ja sai loa rünnakuks. Avalduses lisati, et droon tulistati turvaliselt alla kell 5.01.

Ministeeriumi teatel kukkusid drooni rusud esialgsetel andmetel kahe küla vahelisele asustamata alale.

Tegemist on neljanda mehitamata õhusõidukiga, mis Rumeenias sel aastal on alla tulistatud.

NATO liikmesriigil on Ukrainaga 614-kilomeetrine maismaapiir. Viimase nelja aasta jooksul on Vene droonid korduvalt riigi õhuruumi rikkunud, samuti on Mustal merel olulistel kaubandus- ja energiateedel triivinud miine. 

Juuli lõpus lasi Rumeenia kolme päeva jooksul alla kolm riigi õhuruumi tunginud drooni. Kuni selle ajani polnud riik ühtegi drooni alla lasknud.

Selle aasta alguses kukkus naaberriigi Ukraina vastu suunatud öise rünnaku käigus üks Vene droon Galați linnas kortermajja, mille tagajärjel sai vigastada kaks inimest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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