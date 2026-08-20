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Rumeenia hävitas avamere gaasiprojekti lähedal drooni

Välismaa
F-16 hävitaja
F-16 hävitaja Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Rumeenia hävitaja F-16 hävitas neljapäeval avamere gaasiprojekti lähedal meredrooni. Rumeenia president süüdistas Ukrainaga piirnevas NATO liikmesriigis aset leidnud viimases intsidendis Venemaad.

Volitamata droonitegevus on Ida-Euroopa riikides viimastel kuudel muutunud üha sagedasemaks. Ukraina tõrjub visalt 2022. aastal alanud Venemaa agressiooni ning mõlemad riigid toetuvad sõjapidamisel üha enam droonidele.

Kaitseminister Radu Miruta ütles sotsiaalmeedias, et viimase vahejuhtumi puhul oli hävitatud droon lõhkeainega laetud ega pärinenud Ukrainast.

"Mõistan teravalt hukka selliste vastutustundetute intsidentide eskaleerimise Venemaa Föderatsiooni poolt," ütles Rumeenia president Nicusor Dan sotsiaalmeediaplatvormil X.

Kaitseministeeriumi pressiteate kohaselt märkas kaubalaev drooni kohaliku aja järgi kell 6.28 sadade meetrite kaugusel avamere gaasiprojektist Neptun Deep ning 80 meremiili idas Musta mere äärsest Constanța linnast.

Olukorrale saadeti reageerima kaks Rumeenia hävitajat F-16, millest üks drooni hävitas.

Valitsuse teatel töötab Neptun Deepi projektis praegu sadu inimesi. Tootmist on seal kavas alustada 2027. aastal.

NATO on viimase aja jooksul Rumeenias alla tulistanud neli õhudrooni, viimane neist intsidentidest leidis aset möödunud nädalavahetusel.

Samuti teatas Ida-Euroopa riik neljapäeval alla kukkunud droonist pärast Venemaa rünnakuid Ukrainale. Droon kukkus alla asustamata piirkonnas neli kilomeetrit Grindu külast kirdes Ida-Rumeenias piiri lähedal.

Kannatanutest ei teatatud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus neljapäeval üleilmselt reageerima Moskva poolt neli aastat kestnud sõja eskaleerimisele. Üleskutse järgnes Venemaa öistele õhulöökidele, milles hukkus Kiievis ja selle ümbruses vähemalt 16 inimest.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

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