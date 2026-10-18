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Carney: Kanada sõjaväebaasis toimunud õnnetuses hukkus neli inimest

Välismaa
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Kanada kaitseminister David McGuinty.
Kanada kaitseminister David McGuinty. Autor/allikas: SCANPIX / The Canadian Press / James Maclennan
Välismaa

Kanada ühes kõige aktiivsema tegevusega sõjaväebaasis Alberta provintsis toimus tõsine vahejuhtum, mille tagajärjel puhkes tulekahju ning inimesed said surma ja vigastada, teatas kaitseminister David McGuinty laupäeval. Kanada peaminister Mark Carney kinnitas, et õnnetuses hukkus neli ning kümned vigastada.

Kui esialgu spekuleeriti, et õnnetuses hukkus seitse inimest, siis pühapäeva õhtul kinnitas Kanada peaminister Carney, et hukkunuid oli neli.

"Pean kurbusega teatama, et Kanada relvajõudude Wainwrighti baasis toimunud vahejuhtumi tagajärjel on nii hukkunuid kui ka vigastatuid," ütles McGuinty ajakirjanikele Ottawas. Ta ei täpsustanud hukkunute ega vigastatute arvu ega seda, mis põhjustas traagilise juhtumi provintsi keskosas asuvas baasis. See paikneb Edmontonist umbes 210 kilomeetrit idas.

Laupäeva õhtul põles seal endiselt ulatuslik tulekahju. "Ma ei mäleta lähiajast ühtegi sellist juhtumit," lisas minister. McGuinty sõnul uurivad juhtunut Kanada relvajõud ja Kanada kuninglik ratsapolitsei.

Peaminister Mark Carney kirjutas sotsiaalmeedias, et föderaalvalitsus teeb tihedat koostööd Alberta provintsi valitsuse ja kohalike võimudega.

Kanada uudistekanal Global News teatas hiljem mitmele anonüümseks jäänud sõjaväelasele viidates, et Wainwrighti baasis toimunud plahvatuse ja tulekahju tagajärjel hukkus vähemalt seitse inimest ning kümned said vigastada.

Mitu Kanada relvajõudude allikat ütles väljaandele Global News, et plahvatus toimus baasis kohaliku aja järgi kella 16 paiku, kui lahinglaskmistega seotud õppuse käigus tabati gaasitoru või gaasipuurauku.

Plahvatusest süttis tulekahju, mis levis tugeva tuule tõttu kiiresti väljapoole õppuste ala.

Kanada relvajõudude teatel reageerisid sõjaväe ja tsiviilhädaabiteenistused kiiresti, et tulekahju kontrolli alla saada ning toetada traagilise juhtumi tõttu kannatada saanuid.

Sündmuskohal viibinud allika sõnul olid leegid pimestavalt eredad. Sõdurid tõstsid vigastatuid sõidukitesse, et viia nad baasi tagasi, ning suundusid seejärel uuesti sündmuskohale, et tuua ära rohkem kaasvõitlejaid.

"Ükski väljaõpe poleks saanud neid selleks ette valmistada," ütles allikas.

Kanada relvajõud kinnitasid, et juhtumis oli hukkunuid ja vigastatuid. Pühapäeva hommikul avaldatud uuenduse kohaselt on olukord siiski jätkuvalt muutuses ning juhtumi täielikku ulatust alles hinnatakse.

"Meie vahetu prioriteet on toetada kannatanuid ja teavitada nende lähedasi. Me ei avalda hukkunute ega vigastatute kohta üksikasju enne, kui see protsess on lõpule viidud," teatasid relvajõud.

Wainwrighti baasis oli 2021. aasta rahvaloenduse andmetel Kanada relvajõudude 1310 sõjaväelast ja tsiviiltöötajat. Umbes 6600 elanikuga Wainwrighti linn asub baasist vahetult põhja pool.

Omavalitsus teatas sotsiaalmeedias, et tulekahju levis üle baasi aia lähedalasuvasse piirkonda, kuid evakueerimiskorraldust ei ole antud.

Kanada kaitseväe juhataja kindral Jennie Carignan ütles sotsiaalmeedias, et Kanada relvajõud teevad tihedat koostööd föderaal-, provintsi- ja kohalike võimudega.

"Meie peamine prioriteet on jätkuvalt meie teenistujate, nende perede ja kogukonna heaolu," ütles ta.

Edmontoni EMO arst: see on katastroof

Kanada rahvusringhäälingu CBC reporter vahendas Edmontonis asuva Royal Alexandra haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) arsti Warren Thirski infot, et linnas on välja kuulutatud Code Orange – hädaolukorra protokoll, mida rakendatakse suurõnnetuse või muu ulatusliku kriisi korral. Tema sõnul oli see vajalik, et tulla toime suure hulga patsientidega, keda toimetatakse Wainwrightist linna haiglatesse.

Thirsk ütles, et patsiente suunatakse üle linna asuvatesse haiglatesse ning patsientide suure hulga tõttu on appi kutsutud täiendavad meditsiinimeeskonnad.

Thirski sõnul olid Wainwrighti tervishoiuasutused abi vajavate patsientide arvu tõttu täiesti üle koormatud.

"Selline patsientide hulk koormaks üle ka Edmontoni linna tervishoiusüsteemi. Seetõttu vabastame oma ravivõimekust ja mobiliseerime jõud, et reageerida olukorrale nii, nagu oleks katastroof tabanud meie enda linna.

Praegu on patsiente rohkem, kui keegi meist tahaks kokku lugeda. See on katastroof. Sellise ulatusega katastroof juhtub kord 15–25 aasta jooksul," rääkis arst.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Global News

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