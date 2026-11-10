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Bulgaaria kiirteel toimunud ahelavariis hukkus 11 inimest, kümned said viga

Välismaa
Droonipilt näitab Yamboli lähedal maanteel toimunud ahelavarii tagajärgi
Droonipilt näitab Yamboli lähedal maanteel toimunud ahelavarii tagajärgi Autor/allikas: SCANPIX/ REUTERS/Mihail Dinev/Svoboden Glas
Välismaa

Bulgaaria kiirteel toimunud ahelavariis hukkus 11 inimest, kümned said viga. Bulgaaria teid peetakse Euroopa Liidu kõige ohtlikumateks.

Kümneid sõidukeid haaranud ahelavariid leidsid aset paksus udus Yamboli linna lähedal maanteel, mis ühendab pealinna Sofiat Musta mere äärse Burgase linnaga.

Õnnetuses osales hinnanguliselt 50 sõidu- ja veoautot, ütles Yamboli piirkonna kuberner Georgi Chalakov riiklikule uudisteagentuurile BTA, kui valitsusametnikud sündmuskohale kiirustasid.

Piltidel oli näha ümberpaiskunud, purustatud ja kokku väändunud sõidu- ja veoautosid ning läbipõlenud sõidukeid.

"Praegustel andmetel on hukkunuid 11 ja vigastatuid 48," ütles peaminister Rumen Radev ajakirjanikele.

Radev kohtus Bulgaariat külastava EL-i juhi Ursula von der Leyeniga, kuid tühistas oma teisipäeva hilisemaks kavandatud ametlikud üritused.

Vigastatud toimetatakse lähedalasuvate linnade haiglatesse ning valitsus on saatnud välja kaks kanderaamide ja meditsiinimeeskondadega varustatud lennukit.

Euroopa Komisjoni andmetel oli Bulgaarias 2025. aastal 71 liiklussurma miljoni elaniku kohta, mis on Euroopa Liidu kõrgeim näitaja.

Ohvrid süüdistavad Balkani riigi suures liiklussurmade arvus hoolimatut sõidustiili, halvasti hooldatud teid ja ebaefektiivset õigussüsteemi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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