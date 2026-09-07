Amazoni kaubalennuk sõitis Miamis rajalt välja, hukkus viis inimest

USA jaemüügihiiu Amazoni kaubalennuk sõitis pühapäeval Miamis maandudes lennurajalt välja, põrkas kokku sõidukitega ja süttis põlema. Viimastel andmetel hukkus viis ja sai vigastada veel vähemalt viis inimest.

"Lennuõnnetus ei kujuta endast ilmset ohtu avalikule turvalisusele, kuid sündmuskohal on vähemalt viis hukkunut," kinnitas Miami šerif Rosie Cordero-Stutz.

Miami-Dade tuletõrjeamet kinnitas, et Prime Airi lennuna 7598 lennanud lennuk süttis põlema õnnetuse tagajärjel.

"Tuletõrjujad tegelevad tulekahju kustutamise ja patsientide seisundi hindamisega," seisis avalduses.

Tuletõrjeameti andmetel sõitis lennuk lennurajalt välja ja rammis lennujaama lähedal mitmeid sõidukeid. Sündmuskohale saadeti üle 60 tuletõrjeüksuse.

Lennujaam teatas samal ajal, et kõik lennurajad on õnnetuse tõttu suletud.