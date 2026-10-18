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Läti ja Leedu andsid öösel õhuohu hoiatuse

Välismaa
Leedust kaitsevad Balti riikide õhuruumi praegu Itaalia õhujõud hävitajatega Eurofighter Typhoon.
Leedust kaitsevad Balti riikide õhuruumi praegu Itaalia õhujõud hävitajatega Eurofighter Typhoon. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Välismaa

Läti ja Leedu võimud andsid ööl vastu pühapäeva õhuohu hoiatuse seoses võimaliku drooni sattumisega nende õhuruumi. Õhku tõusid ka Balti riikides õhukaitset tagavad NATO hävitajad.

Lätis anti hoiatus Bauska, Aizkraukle ja Ogre rajoonis ja nende piirkondade elanikele saadeti mobiiltelefonidele oranž hoiatus, teatasid Läti relvajõud (NBS). Oranž hoiatus nõuab avalikkuselt viivitamatut tegutsemist vastavalt antud juhistele. Hommikul pärast kella kaheksat hoiatus tühistati.

Pühapäeva hommikul kuulutati õhuruumioht välja ka Leedus – riigi põhjaosas asuvates Šiauliai ja Panevezyse maakonnas. Seal väljastati punane õhuhäire seoses plahvatusohtliku mehitamata õhusõidukiga, teatas NBS.

Samuti tõsteti üles Balti õhuruumi kaitsvad NATO hävitajad. Läti territooriumil aktiveeritud NATO patrullmissiooni hävitajad ei saanud kinnitust, et Läti relvajõudude sensorite tuvastatud objekt oli mehitamata õhusõiduk, selgitas NBS.

Leedu relvajõudude teatel hommikul õhuhäire tühistati, kuid pole veel selge, kas väidetav droon on kahjutuks tehtud või on see riigi territooriumilt lahkunud.

Hiljem teatasid Leedu relvajõud, et Biržai rajoonis kadus võimaliku drooni signaal ja sõdurid saadeti piirkonda kontrollima. "Võimalik sihtmärk pole radaril enam nähtav, hävitajad naasevad baasi. Sõdurid suunduvad Biržai rajooni piirkonda, kust signaal kadus, et teha maapealset kontrolli," edastasid Leedu relvajõud ühismeedias värskeimat infot.

Läti relvajõud teatasid, et jälgivad oos NATO liitlastega pidevalt õhuruumi, et tagada võime potentsiaalsele ohule kohe reageerida. NBS on tugevdanud õhutõrjevõimekust idapiiril, saates sinna täiendavaid üksusi.

Nii kaua kui Venemaa agressioon Ukrainas jätkub, on võimalik selliste intsidentide, kus välismaine mehitamata õhusõiduk siseneb Läti õhuruumi või läheneb sellele, kordumine, märkisid Läti relvajõud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LSM, LRT

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