Kaitseminister: Leedus alla tulistatud droon kandis lõhkelaengut

"Julgeolekumeetmete plaan Skydas (Kilp) on lõpule viidud. Lõplike andmete kohaselt leiti lõhkeseadeldis. Demineerijad tegid selle kahjutuks," teatas minister sotsiaalmeediapostituses.

Kaunase sõnul jätkavad eksperdid drooni uurimist ja analüüsimist.

"Arutasime olukorda põhjalikult Itaalia kaitseministri Guido Crosettoga. Minister väljendas tugevat toetust meie regiooni julgeolekule. Tänasime ühiselt hävitajameeskonda nende otsustava tegutsemise eest," ütles minister.

"NATO liikmete ja kõigi teenistuste koordineeritud tegevus annab positiivseid tulemusi ning aitab tagada meie julgeolekut," lisas Kaunas.

Šiauliai NATO õhuväebaasis paiknevad Itaalia hävitajad tulistasid teisipäeva varahommikul Kaišiadoryse rajoonis Kruonise hüdroakumulatsioonijaama lähedal alla Valgevenest Leedu õhuruumi sisenenud drooni.

Vilniuse ja Kaunase maakonna elanikele saadeti teated võimaliku õhuohu kohta.

Itaalia kaitseminister Crosetto saabus vahetult pärast vahejuhtumit Šiauliai õhuväebaasi, et kohtuda oma Leedu ametivennaga.

Seoses Venemaa jätkuva sissetungiga Ukrainasse on Leedus viimastel kuudel korduvalt antud teateid võimaliku õhuohu kohta. Teisipäevane intsident oli aga esimene kord, kui riigi õhuruumis tulistati alla droon.

Mais tulistas NATO hävitaja Eesti kohal alla Ukraina drooni, mis oli esimene kord pärast sõja algust, kui NATO õhuturve püüdis Balti riigi õhuruumis kinni välisriigi drooni. Juunis tulistasid NATO Balti õhuturbemissioonil osalevad Prantsuse hävitajad alla drooni ka Läti kohal, mis oli esimene kord, kui selle riigi õhuruumis droon alla tulistati.