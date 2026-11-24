Õhuruumi rikkumine leidis aset vaid kolm päeva pärast seda, kui kolm Vene raketti kukkusid alla Poola idaosas. Juhtumid põhjustasid laialdast rahvusvahelist pahameelt ja suurendasid pingeid Venemaa ning NATO liikmesriikide vahel.

Umbes kell 23.00 kohaliku aja järgi väljastas Poola valitsuse julgeolekukeskus riigi idaosas asuvas Lublini piirkonnas õhurünnakuhoiatuse. Umbes tund aega hiljem hoiatus tühistati.

Poola operatiivjuhatuse teatel aktiveeriti ennetava meetmena riigi õhutõrjesüsteem. Poola relvajõud jälgisid objekti, milleks oli arvatavasti Vene droon või rakett.

Poola vägedel oli luba objekt alla tulistada, kuid pärast seda, kui see pöördus itta, otsustati lasta sel Poola õhuruumist lahkuda, kuna kardeti, et lennuvahendi allatulistamine võib põhjustada kahjustusi.

"Rõhutame, et Poola relvajõud jälgivad pidevalt olukorda õhuruumis ning õhutõrjejõud ja -vahendid on alalises valmisolekus mistahes ohtudele reageerimiseks," teatas Poola väejuhatus.

Viimastel nädalatel on Vene droonid ja raketid üha sagedamini rikkunud välisriikide õhuruumi. Moldova ja Soome teatasid 21. novembril eraldiseisvatest Venemaa õhuruumi rikkumistest.

Transnistrias kukkus alla ja plahvatas droon

Moldova Venemaa poolt okupeeritud Transnistria piirkonnas kukkus esmaspäeval alla droon, mis plahvatas ja süttis põlema, teatasid Moldova meediaväljaanded kohalike elanike ütlustele viidates. Drooni mudel ega päritolu ei olnud koheselt teada.

Moldova uudisteagentuuri IPN andmetel kukkus droon alla kohaliku aja järgi umbes kell 18.45 Dnestrovsci linna lähedal, mis asub vahetult Ukraina Odessa oblasti piiri ääres. Pealtnägijad rääkisid agentuurile, et droon plahvatas kokkupõrkel maapinnaga ja ühe tankla lähedal puhkes tulekahju.

Tekitatud kahju täielik ulatus ei olnud kohe selge.

Alates 1992. aastast Venemaa okupatsiooni all olev Transnistria piirneb Ukraina Odessa ja Vinnõtsja oblastiga ning Ukraina-Moldova piir ulatub selles piirkonnas enam kui 400 kilomeetrini.