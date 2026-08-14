NATO hävitaja tulistas Lätis alla sinna eksinud drooni

Balti riikides õhuturbemissioonil olev NATO hävitaja tulistas ööl vastu reedet Kirde-Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi, teatasid Läti relvajõud.

NATO hävitaja tulistas Balvi piirkonnas edukalt alla välismaise mehitamata õhusõiduki, mis oli Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tagajärjel Lätti lennanud, teatasid Läti relvajõud (NBS) sotsiaalmeedia vahendusel.

Liitlasvägede hävitajad tulistasid alla drooni, mis sisenes Läti õhuruumi riigi kirdeosas Balvi piirkonnas, täpsustas NBS hilisemas teates.

"Me teame, et droon tulistati alla Balvi piirkonnas Rugāji valla territooriumil, kuid kuna allatulistamine toimus suhteliselt suurel kõrgusel, võivad drooni tükid olla paiskunud laiali üsna suurele alale," ütles Läti relvajõudude pressiesindaja Maija Zviedre.

Rugāji elanike ühenduse juht Sandra Kapteine ütles Läti rahvusringhäälingule (LSM), et drooni oletatav allatulistamise koht asus Boževa järve lähistel, ehkki seda pole veel kinnitatud. Kui see vastab tõele, tähendab see, et droon tulistati alla umbes 20 kilomeetri kaugusel lähimast linnast Balvist.

NATO sõjalise peakorteri pressiesindaja teatas hiljem, et drooni tulistas pärast selle identifitseerimist alla hävitajal Eurofighter lennanud Itaalia õhujõudude piloot.

NBS meenutas elanikele, et kahtlast eset märgates ei tohi sellele läheneda, vaid tuleb sellest teatada telefonil 112.

Läti relvajõud andsid õhuohu häire veidi enne kella nelja varahommikul Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi ja Alūksne piirkonnas ning tühistasid selle umbes tund hiljem.

Nende piirkondade elanikele saadeti ka mobiiltelefonidesse ohuteavitus.

Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemat teavet drooni ega selle päritolu kohta.

Ööl vastu reedet teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatusabinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas.

Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem major Taavi Laasik ütles reede varahommikul ERR-ile, et tema andmetel Eesti õhuruumi ükski võõras droon lõppenud ööl ei sattunud ning eeldas, et Lätis juhtunu kohta laekub täiendavat infot Läti võimudelt.

Venemaa ja Ukrainaga piirnevad riigid annavad aeg-ajalt õhurünnakuhoiatusi ja registreerivad nende õhuruumi sattunud droone, tulistades neid ka mõnel juhul ka alla. Peamiselt satuvad võõrad droonid NATO idatiiva riikide õhuruumi Venemaa ja Ukraina vastastikuste õhurünnakute ajal.

Soome ja Eestiga külgneva Venemaa Leningradi oblasti kuberner teatas reede varahommikul, et õhukaitse tulistas öösel alla 54 drooni, olles varasemates teadetes maininud 15 , 37 ja viimati 51 drooni. Leningradi oblasti keskus on Venemaa suuruselt teine linn Peterburi ja oblasti territooriumil paikneb mitu olulist sadamat ja sõjaväebaasi.

Venemaa NATO-sse kuuluvad naabrid on asunud oma taristuobjektide kaitset tugevdama, mis näitab kasvavat muret, et Moskva võib korraldada nende vastu valelipurünnakuid ehk lavastatud rünnaku, kasutades selleks Ukraina droone, märkis uudisteagentuur Reuters.

LSM meenutas, et esimene drooniintsident, kus võõras droon sattus Läti õhuruumi, leidis sel aastal aset 25. märtsi öösel, kui Krāslava piirkonnas kukkus alla Ukrainast pärit droon.

Mais said Latgale elanikud kokku üheksa hoiatust, neist neli kolme päeva jooksul. Ühel juhul hoiatati ka mitme Vidzeme piirkonna elanikke. Enamikul juhtudel ei leidnud droonide viibimine õhuruumis kinnitust või lahkusid need sealt kiiresti.

7. mai öösel kukkus aga Rēzeknes tühja naftabaasi kaks drooni. Üks droon kukkus ja plahvatas ka Drīdži järves.

8. juunil 2026 tulistasid Prantsusmaa liitlasvägede hävitajad esimest korda alla drooni, mis oli sisenenud Läti õhuruumi. Droon tulistati alla Rēzekne ja Kārsava vahelisel alal, kuid selle vrakki ei ole leitud.

Alates augustist on Ämari lennuväebaasis NATO õhuturbemissioonil Türgi õhujõud hävitajatega F-16, Leedus Šiauliai õhuväebaasis teeb õhuturvet Itaalia hävitajatega Eurofighter Typhoon. Veel ei ole teada, mis riigi hävitaja reedel Lätisse lennanud drooni alla tulistas.