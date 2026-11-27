Kaitsevägi tuvastas mehitamata õhusõiduki liikumise Läti riigipiiri vahetus läheduses ning lühikest aega viibis õhusõiduk ka Läti territooriumil. Kell 2.30 kuulutati Ludza piirkonnas välja õhuruumioht ja anti oranži taseme hoiatus.

Tuvastatud ohule reageerides tõusid õhku NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad ning kaitsevägi saatis välja püüdurdrooni, mis naasis pärast lendu stardipaika. Õhutõrjeüksused olid valmis ohule kohe reageerima.

Kell 2.55 lõppes õhuruumioht Ludza piirkonnas ja oranž ohutase tühistati. Samal ajal aktiveeriti Balvi piirkonnas võimaliku õhuruumiohu tõttu kollase taseme hoiatus.

Umbes kell 3.30 lõppes võimalik õhuruumioht ka Balvi piirkonnas ning hoiatus tühistati.

Läti kaitsevägi jälgib koos NATO liitlastega pidevalt õhuruumi, et tagada valmisolek võimalikele ohtudele kohe reageerida. Kaitsevägi on tugevdanud idapiiril õhutõrjevõimekust, saates sinna lisaüksusi.