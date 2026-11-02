Lätil ebaõnnestus Venemaalt tulnud õhuobjekti allavõtmine püüdurdrooniga

Läti sõjaväe andmetel viibis tundmatu objekt riigi õhuruumis lühikest aega, 19 minutit ja suundus tagasi Venemaale ning seetõttu ei õnnestunud seda kinni püüda ega hävitada.

Õhuhäire kuulutati Läti kaguosas Krāslava ja Ludza rajoonis välja kell 18.57 ja see lahkus Läti õhuruumist Venemaale kell 19.16.

Kolm minutit hiljem, kui droonipüüdja BLAZE'i püüdurdroon hakkas lähenema riigipiirile, aktiveerisid Läti sõjaväelased selle enesehävitusmehhanismi. Nii välistati oht, et droon ületab kogemata piiri ja satub Venemaa territooriumile.

Reaģējot uz konstatēto gaisa telpas apdraudējumu, Nacionālie bruņotie spēki izmantoja pārtvērējdronu BLAZE. Plkst. 19.19 Latvijas–krievijas valsts robežas tuvumā tika pieņemts lēmums aktivizēt pārtvērējdrona pašiznīcināšanās mehānismu, lai novērstu iespējamu valsts robežas pārkāpuma risku. Tā rezultātā bija dzirdama sprādziena skaņa. — NBS (@Latvijas_armija) November 1, 2026

Veel pole selge, kust lennuseadeldis, tõenäoliselt droon, pärit oli.

Püüdurdroon BLAZE on välja töötanud Läti ettevõte Origin Robotics. See on mõeldud teiste droonide hävitamiseks kild- ja fugasslõhkepeaga.

Püüdurdroonidest on saanud Ukraina õhutõrjesüsteemi oluline osa ning lääneriigid tarnivad Ukrainale kümneid tuhandeid püüdurdroone.

Droonid on viimastel kuudel korduvalt rikkunud Poola, Balti riikide ja teiste NATO idatiival asuvate riikide õhuruumi. Sageli on need pärit Ukrainast ja satuvad naaberriikidesse seoses Vene relvajõudude elektroonilise tõrjetegevusega.