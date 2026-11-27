Laupäeval kujundab meie ilma külm kõrgrõhuala, mille kese liigub üle Läänemere Baltimaade kohale. Öösel sadu pole, kuid mõnel pool tekib udu ja külma on kuni kuus kraadi. Päeval on rannikualadel vähese saju võimalus, õhutemperatuur tõuseb, kuid jääb laialdaselt miinuspoolele.

Öö vastu laupäeva tuleb pilves selgimistega ja sajuta. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja külma on 2 kuni 8 kraadi, rannikul kohati 1 kraad sooja.

Hommik on pilves selgimistega ja sajuta. Muutliku suunaga tuul puhub 1 kuni 6 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni -5 kraadi, rannikul on jätkuvalt veidi soojem.

Päeval võib rannikul sadada kohati vähest lund, lörtsi ja vihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -3 kuni +1, saarte läänerannikul kuni +4 kraadi.

Pühapäeva öösel võib Soome lahe ääres nõrka sadu olla, päev tuleb aga selgema taevaga ja peamiselt sajuta. Ning edela- ja lõunatuul tugevneb. Öösel on -6 kuni +3, päeval -3 kuni +3 kraadi. Esmaspäeva öö on sajuta, keskpäeval jõuab aga saartele lörtsi- ja lumesadu, mis laieneb edasi mandrile. Lääne-Eestis läheb sadu üle vihmaks ja on ka jäiteoht. Öö tuleb pisut jahedam, päevane õhusoe tõuseb Lääne-Eestis kuni 5 kraadini.

Detsember algab soojema, kuid sajusema ilmaga. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Sajune on ka kolmapäeva öö, päeval on sadusid hõredamalt ja nii öised kui ka päevased kraadid püsivad plusspoolel.