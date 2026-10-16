Kiviberg ja Uibo: Eesti 200 ei peaks riigikogu valimistel kandideerima

Eesti 200 riigikogu fraktsiooni liige Ando Kiviberg ja fraktsiooni esimees Toomas Uibo rääkisid ERR-ile, et Eesti 200 ei peaks märtsikuistel valimistel kandideerima ning mõistlikum oleks valmistuda korralikult 2031. aasta riigikogu valimisteks.

Kiviberg ütles, et pole veel teinud otsust, kas kandideerib märtsikuistel riigikogu valimistel või mitte. Ta lisas, et kui erakond otsustab kandideerida, siis tuleb käituda meeskonnaliikmena. "Aga ma ei näe, et on mõistlik minna praegu raha põletama," sõnas Kiviberg.

Tema hinnangul ei peaks Eesti 200 valimistel kandideerima. "Peaks oma haavad ära lakkuma, tegema väikese sisekaemuse ja võtma eesmärgiks korralikult valmistuda 2031. aastaks," selgitas Kiviberg. Ta nentis, et on sel teemal ka erakonna liikmetega mõtteid vahetanud, kuid eeldab, et kindel otsus selle kohta tehakse pühapäevasel erakonna volikogu istungil.

Eesti 200 riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo sõnas, et seoses valimistega on Eesti valija oma otsuse erakonna kohta juba teinud. "Ma ei tea, kas selliseid imesid juhtub, aga hetkel tundub mulle, et valimistele minekuks ei ole mõtet maksumaksja raha raisata," nentis ta. Uibo sõnas, et tuleks panustada 2031. aasta valimistele. Ta lisas, et kõik võib siiski muutuda ning volikogu võib leida hoopis teise mõtte ja lahenduse.

Kiviberg: Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised ei peaks tingimata ühenduma

Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised arutavad ka erakondade ühendamist. Kiviberg leiab, et seda ei peaks tingimata tegema. "Mitme erakonna liikme seisukohad, kellega olen rääkinud, kattuvad minu omadega," nentis ta.

Uibo ütles, et pole kindel, kas Eesti 200-l ja Eestimaa Rohelistel on piisavalt ühisosa liitumiseks. "Loomulikult ei saa eeldada, et kaks erinevat erakonda saavad kokku ja kõik kattub sajaprotsendiliselt," nentis ta.

Uibo sõnul seisneb küsimus selles, kas mõlemad erakonnad on nõus mingi osa maha jätma ja uue koosluse nimel järeleandmisi tegema. "Endiselt on natukene teadmata see osakaal, mis meid ühendaks," lisas ta.

Ühegi teise erakonna nimekirjas ei plaani Kiviberg kandideerida ja nentis, et pole ka vastavat ettepanekut saanud. Kiviberg sedastas, et pole asjata Eesti 200 liige. "Usun, et ideed, mis meil on olnud, on vajalikud ja õiged ning lõppkokkuvõttes on nendest Eestile kasu," nentis ta. Kivibergi sõnul seisneb küsimus selles, kui hästi või kvaliteetselt on õnnestunud need ideed ellu viia.

Kui Uibo ja Kiviberg leidsid, et Eesti 200 ei peaks üldse valimistel kandideerima, siis riigikogu liige Peeter Tali ütles ERR-ile, et praeguse seisuga tema kandideerib. "Poliitik peab kandideerima. Kui ta ei ole enam poliitik, siis ei pea."