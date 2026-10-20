Kristina Kallas: uued inimesed ei kipu poliitikasse

Erakondadel on kevadisteks riigikogu valimisteks valimisnimekirjad koostamisel, kuid Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnul on nii tema erakonnal kui ka teistel keeruline leida oma ridadesse uusi nägusid. Teised erakonnad temaga aga ei nõustu.

Eesti 200 toetus on küsitluste kohaselt püsinud juba pikalt paari protsendi juures, mis tähendab, et erakond jääks 7. märtsil valitavast uuest riigikogu koosseisust välja. Erakonnas valitsevad lahkarvamused selle üle, kas neil valimistel üldse välja minna. Mitu Eesti 200 liiget on teatanud, et loobuvad poliitikast või on erakonnast lahkunud.

Erakonna juht Kallas sõnas, et sellest hoolimata on valimisnimekirjad koostamisel ja valmivad jaanuariks. "Piirkondades tehakse selle nimel tööd, et uusi nägusid saada, aga see on keeruline," nentis ta. Kallas lisas, et see on keeruline ka teistel erakondadele, sest uued inimesed ei kipu poliitikasse.

Olukord paistab erinev olema aga Sotsiaaldemokraatliku Erakonna puhul, millega on viimasel ajal liitunud näiteks Daniel Kõiv, Kadri Simson ja Kristel Voltenberg. "Võiks öelda, et kaks kolmandikku valimisnimekirjadest on koos," nentis sotsiaaldemokraadide juht Lauri Läänemets.

Läänemets: ma ei välista, et mõni partei tahab mõne teise erakonnaga ühineda

Ta lisas, et erakonnaga on liitumas veel uusi ja tuntud inimesi. "Ma ei välista, et mõni partei tahab mõne teise erakonnaga ühineda ja Reformierakonnas on suured pinged alles ees seoses valimisnimekirjade koostamisega," selgitas Läänemets.

"Ma mõtlen seda, et kindlasti tahab Kristen Michal end nimekirja panna, aga ülejäänud Reformierakond arvestab, et pärast riigikogu valimisi on neil teine erakonna esimees," jätkas ta. Läänemets nentis, et arvatavasti tahab Reformierakond kujundada järgmise fraktsiooni teistsuguseks, mis loob pingeid.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et kandidaatide puudust neil pole. Ta ütles, et praeguseks on kinnitanud oma mittekanideerimist vaid endine energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt. Pillakule teadaolevalt on teised kõik kandideerimas.

Pillak: iga meeskond vajab värskendust

Ta rääkis, et liikmeid on erakonnas palju ja uute tulijate mahutamine on väljakutse. "Aga iga meeskond vajab värskendust," sõnas ta. Pillak lisas, et üks kindel uus kandideerija on majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, Martin Heremi kandideerimise või mittekandideerimise kohta Pillak kommentaare anda ei osanud.

Reformierakonna valimisreklaam Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Isamaa kommunikatsioonijuht Viljar Voog rääkis, et valimisnimekirjad on moodustamisel ning töö käib praegu suuresti piirkondades.

Kui Kallas ütles, et nii Eesti 200-l kui ka teistel erakondadel on praegu keeruline uusi inimesi oma ridadesse värvata, siis Voog usub enda teadvat, miks Eesti 200-l see praegu keeruline on. Ta kinnitas, et Isamaa nimekirjas saab näha nii vanu kalu kui ka uusi nägusid.

Uusi liikmeid ootab oma ridadesse ka Keskerakond, rääkis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats. Ta ütles, et piirkondade esinumbrid pole veel kinnitatud, kuid mõtted liiguvad.

Laats sõnas, et riigikokku soovijaid on palju, aga nimekirjad on piiratud. "Valikuid tuleb teha ja selge on see, et osad inimesed jäävad nimekirjadest välja," nentis ta. Siiski kinnitas Laats, et Keskerakonna nimekirjades leidub ka uusi ja tuntud tulijaid.

Ka EKRE juhatuse liige Rain Epler ütles, et teatav verevahetus käib erakonnas kogu aeg. Valimistele plaanivad nad minna täisnimekirjaga, kuid praegu on tema sõnul veel keeruline öelda, kes millises piirkonnas kandideerib.

Rain Epler Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

ERK: soovime valimistele minna täisnimekirjaga, aga kunagi ei saa kindel olla

Erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid juht Rein Suurkask ütles, et nemad plaanivad oma valimisnimekirjad valmis saada jaanuariks, kuid loodavad detsembri lõpuks tuua erakonda uusi nägusid. Valimistele soovivad nad minna täisnimekirjaga, kuid Suurkask nentis, et kunagi ei saa kindel olla.

Parempoolsete juht Lavly Perling ütles, et erakond plaanib tugevdada oma nimekirja. "Praegu on nimekirjas palju tarku, tugevaid, parempoolseid inimesi," sõnas ta. Perling rääkis, et erakonnasiseselt tuleb üle vaadata, kes neist kandideerivad. Ta lisas, et kindlasti on ka uusi liikmeid tulemas. "Võtame liitujatega rahulikult," sõnas Perling.

Pühapäeval ütles erakonna Eestimaa Rohelised juht Marti Soosaar, et tõenäoliselt osalevad ka rohelised valimistel. Tema sõnul saab erakonna valimisnimekiri olema kuni 50-liikmeline. "Aga üritame neid kokku saada nii palju, kui saab," rääkis ta.

Politoloog Tõnis Lehe sõnul on erakondadele oluline, et valijad teaksid nende kandidaate. Ta selgitas, et vaja on tuntud nimesid nii nende seas, kes on juba poliitikas teada ja tunnustatud tegijad kui ka uusi nimesid. "Tarvis on näidata, et erakond on suuteline tooma poliitikasse uusi tegijaid, enda nägu värskendama ja see ongi põhjus, miks tuntud nimesid otsitakse," nentis Leht.

Leht: kui otsitakse meelelahutustegelasi, on see puhas häältemagneti leidmise katse

Ta ütles, et kui erakonda hakatakse otsima meelelahutustegelasi, siis see on puhas häälemagneti leidmise katse. "Tegelikult ju reeglina meelelahutusvaldkonna inimesed meie poliitikas väga tugevat jalajälge jätnud ei ole," sedastas Leht.

Tõnis Leht. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Ta tõi näiteks Liina Raua, kes liitus hiljuti sotsiaaldemokraatidega. Leht nentis, et Rauda võib pidada meelelahutusvaldkonna inimeseks. Ta selgitas, et sotsiaaldemokraadid on enda sekka uusi liikmeid värvanud süstemaatiliselt, kuna soovivad sellega silma paista ja näidata, et nad on jõud, kes suudab ahvatleda uusi ja tuntud nimesid endaga liituma.

Leht rääkis, et uuemad erakonnad otsivad enda sekka rohkem uusi liikmeid, mistõttu võib sinna sattuda ka mitte kuigi selge maailmavaatega kandidaate. Vanemate erakondade puhul on aga maailmavaateline profiil selgem ning otsitakse sobivaid inimesi.