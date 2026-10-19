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Endine Pärnu linnapea Voltenberg kandideerib sotside nimekirjas

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Kristel Voltenberg
Kristel Voltenberg Autor/allikas: Haide Rannakivi/Pärnu linnavalitsus
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Endine Pärnu linnapea Kristel Voltenberg kandideerib riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas Pärnumaa esinumbrina. Kahtedel viimastel valimistel on sotsid Pärnumaal põrunud, milles oma roll võis olla piirkonnaga mitteseotud esinumbritel.

"Kandideerin riigikokku, sest nii saan ma Pärnu huvide eest veel paremini ja häälekamalt seista. Kandideerin sotsiaaldemokraatidega, sest tegemist on erakonnaga, kus mõistetakse poolelt sõnalt regionaalpoliitika tähtsust ning seda, kuidas igas Eesti nurgas peab olema hea elada," põhjendas Voltenberg.

Ta nimetas sõnamurdlikuks tänase valitsuse käitumist seoses raudtee-ehituse põhjendamatu edasilükkamisega.

"Pärnu vajab kiireid transpordiühendusi, et meile jõuaks rohkem inimesi – tööle, elama, puhkama," sõnas Voltenberg. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et Voltenbergi eestveetav valimisnimekiri teeb Pärnumaal ajalooliselt tugeva tulemuse.

"Me läheme koos Kristeliga neid valimisi võitma. Eelmistel valimistel sööstis Kristel hetkega kohaliku poliitika ladvikusse ja näitas linnapeana, kuidas seni pigem unustusse vajunud linna oli võimalik tuua tagasi pildile. Aeg on ammu küps, et vahetada riigikogus välja Pärnut vaid näiliselt esindavad poliitmängurid," sõnas Läänemets.

Kristel Voltenberg kandideeris kohalikel valimistel 2025. aastal, misjärel juhtis Pärnu linna 2026. aasta augustini. Voltenberg on öelnud, et Keskerakonna Pärnu piirkonna juht Andrei Korobeinik survestas teda riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas kandideerima. Kuna ta seda ei tahtnud, viis see võimuliidu lagunemise ja Voltenbergi umbusaldamiseni. Praegu on ta Pärnu linnavolikogu liige.

Pärnumaa pole viimastel valimistel SDE-le edu toonud

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on kahtedel viimastel riigikogu valimistel Pärnumaal ebaõnnestunud. Sealjuures on viimastel kolmedel valimistel esinumbrid olnud Pärnuga mitteseotud nimed.

Eelmistel riigikogu valimistel 2023 vedas SDE nimekirja Pärnumaal endine ametiühinguliider Peep Peterson, kes sai 755 häält. SDE sai Pärnumaal kokku vaid 2938 häält ehk 6,7 protsenti. Üle-eestiliselt oli SDE toetus 9,3 protsenti.

2019. aastal said sotsid Pärnumaal kokku 2780 häält ehk 6,7 protsenti. Siis vedas Pärnumaa SDE nimekirja Indrek Tarand, kes sai 1061 häält. Üle-eestiliselt oli SDE toetus 2019. aastal 9,8 protsenti.

2015. aastal said sotsid Pärnumaal 4641 häält ehk 11,8 protsenti. Üle-eestiliselt oli nende toetus 15,2 protsenti. 2015. aastal vedas SDE nimekirja Pärnumaal Indrek Saar, kes sai 1944 häält. Kuigi ringkonnamandaadist jäi ka siis puudu, pääses Saar riigikogusse üleriigilise nimekirja alusel ehk kompensatsioonimandaadiga.

Sotside esinumbrid Pärnumaal

2023 – Peep Peterson
2019 – Indrek Tarand
2015 – Indrek Saar
2011 – Epp Klooster (teine number oli Marianne Mikko, kes sai enim hääli)
2007 – Mark Soosaar
2003 – Katrin Saks (erakonna nimi oli siis Mõõdukad)

Toimetaja: Urmet Kook

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