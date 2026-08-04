EKRE, Keskerakond ja Isamaa esitasid Pärnu linnapeale umbusaldusavalduse

Pärnus esitasid koalitsooniläbirääkimisi pidavad EKRE, Keskerakond ja Isamaa linnapea Kristel Voltenbergile umbusaldusavalduse. Umbusaldusavaldus esitati erakorralisel volikogul, mille päevakorras oli üks punkt ja kuigi juriidiliselt oli volikogu kokkukutsumine korrektne, pälvis asjaajamine kriitikat.

Pärnu erakorraliselt kokku kutsutud volikogu kogunes 15 minutiks, et arutada ühte päevakorrapunkti. Enne seda esitas aga praegu koalitsiooniläbirääkimisi pidav kolmikliit EKRE, Keskerakond ja Isamaa linnapeale umbusaldusavalduse.

"Põhjus oli see, et praegune koalitsioon lõpetas oma tööd. Alguses astus sealt välja Kristel Voltenberg, siis EKRE ja siis Keskerakond võttis vastu ka Isamaa ettepaneku uuest koalitsioonist. Kui läbirääkimised on edukad, siis see koalitsioon tuleb peale järgmist volikogu istungit, kus toimub umbusaldushääletus ja valitakse uus linnavalitsuse koosseis," ütles Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik (Keskerakond).

"Seni ei ole ju kõlanud ühtegi sisulist etteheidet linnapea tööle. Vastupidi. Ka selle umbusaldusavalduse üleandja volikogu esimees Andrei Korobeinik on mitmes intervjuus öelnud, et linnapea on teinud head tööd. Vaatame siis, mis on need alused ja vaatame, millele tuleb vastata," lausus Pärnu linnapea Kristel Voltenberg (valimisliit Südamega Pärnu).

Kuigi juriidiliselt oli volikogu kokkukutsumine korrektne, sai see siiski kriitikat, sest päevakorrapunkt polnud pakiline, vaid lihtsalt ettekääne volikogu kokkukutsumiseks. Korobeiniku sõnul sai ta volikogu liikmetelt taotluse ja tal oli kohustus istung kokku kutsuda.

"Tegelik eesmärk muidugi oli linnapead umbusaldada sellepärast, et umbusaldust saab üle anda ainult volikogu istungil. Öelda, et see on mingisugune jokk-skeem või manipuleerimine, on absoluutselt irrelevantne, sest järgmine korraline volikogu istung on alles septembri keskel. Seda venitada kunstlikult selleks, et Kristel saaks olla veel poolteist kuud linnapea... Tegelikult ei saaks nende pooleteist kuu jooksul linna juhtida. Ma arvan, et see lihtsalt ei ole riigimehelik käitumine," lausus Korobeinik.

Voltenbergi sõnul temal volikogu tööle etteheiteid pole.

"Volikogu liikmed ise korraldavad oma tööd, nii nagu mina korraldan linnavalitsuse tööd," ütles linnapea.

Pärnu linnapea umbusaldushääletus toimub 17. augustil.