Pärnu linnavolikogu umbusaldas Voltenbergi ja valis linnapeaks Suursilla

Kuigi Voltenberg teatas enne umbusaldushääletust, et astub linnapea kohalt tagasi, siis otsustas volikogu umbusaldusavalduse siiski hääletusele panna. Linnavolikogu 39 saadikust oli umbusaldamise poolt 23.

Kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus ütleb, et linnapea saab tagasiastumisavalduse esitada, aga tagasiastumine hakkab kehtima järgmisest päevast. Seega oli Voltenberg umbusaldamise ajal veel linnapea ja ning kuivõrd umbusaldusavaldust tagasi võtta ei saanud, pandi see volikogus hääletusele.

Voltenberg ütles pöördumises volikogu poole, et kuigi tema ametisoleku aeg jäi lühikeseks (253 päeva), siis need olid täidetud kõige sellega, mida ta suutis Pärnule ja pärnakatele anda. "Mina soovin rohkem väärikat käitumist ja väärikat lahkumist. Ma annan ise üle lahkumisavalduse, ma samal ajal annan üle ka avalduse enda volituste taastamiseks linnavolikogu liikmena," lausus ta.

Viimati avaldati Pärnus volikogus linnapeale umbusaldust üle 20 aastat tagasi, ütles volikogu esimees Andrei Korobeinik (Keskerakond).

Samal istungil valis volikogu uueks linnapeaks Siim Suursilla. Isamaale kuulub koalitsioonileppe järgi linnapea koht, linnavolikogu esimehe koht jäi Keskerakonnale. Kolmas osapool võimuliidus on EKRE.