X!

WSJ: Trumpi Venemaa-poliitika valmistab vabariiklastele peavalu

Välismaa
Vabariiklaste Michigani osariigi senatikandidaat Mike Rogers
Vabariiklaste Michigani osariigi senatikandidaat Mike Rogers Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JEFF KOWALSKY
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Donald Trumpi otsus leevendada Venemaa-vastaseid sanktsioone ja osta Venemaalt diislikütust valmistab vabariiklastele poliitilist peavalu. Vahevalimisteni on jäänud vaid paar nädalat ning mitmed vabariiklased kardavad, et Venemaale järeleandmiste tegemine vähendab nende võimalusi valituks osutuda.

Diislikütuse hinnad püsivad USA-s kõrgel ning pole märke sellest, et Trumpi diislitehing Venemaaga tooks kaasa hinnalanguse. Vabariiklased töötasid veel kuu tagasi selle nimel, et karmistada Moskva-vastaseid sanktsioone. Nad kahtlevad nüüd Trumpi otsuses lükata nende rakendamine edasi.

Vabariiklaste Michigani osariigi senatikandidaat Mike Rogers teatas juba, et ei toeta diislikütuse tehingut. Michigan on kaalukeeleosariik ning Rogers loodab seal alistada demokraat Abdul El-Sayedi. Pühapäeval väljendas Rogers vastuseisu ka Trumpi otsusele peatada sanktsioonipaketi rakendamine.

"Oleksin sanktsioonide eelnõu poolt hääletanud. Kui presidendil on parem plaan diislikütuse hindade langetamiseks, siis toetaksin seda. Olen lihtsalt veidi skeptiline, kas see toimib nii, nagu administratsioon loodab. Ma ei usu, et võiksime Putinile vähimatki järele anda," ütles Rogers. 

Ka teised vabariiklased on väljendanud Rogersiga sarnaseid seisukohti. Möödunud laupäeval teatas Alaska vabariiklasest senaator Dan Sullivan, et ta soovitab Trumpil mitte osta Venemaalt diislikütust

Iowa osariigi vabariiklasest senatikandidaat Ashley Hinson ütles eelmisel nädalal toimunud debatil, et president peaks kaaluma alternatiivseid meetmeid energiahindade langetamiseks . 

"Me peame langetama kütusehindu siin riigis. Me peame langetama diislikütuse hinda, kuid ma ei arva, et peaksime selleks Venemaaga kokkuleppe sõlmima," rääkis Hinson.

Isegi Trumpi liitlane, esindajatekoja spiiker Mike Johnson, ei kiitnud seekord presidendi otsust tingimusteta heaks ning väljendas muret sanktsioonide leevendamise võimalike tagajärgede pärast.

Trumpi administratsiooni ametnikud väidavad samas, et majanduskoostöö edendamine Venemaaga võiks parandada rahulepingu sõlmimise väljavaateid. Trumpi sammudele on toetust avaldanud nii välisminister Marco Rubio kui ka energeetikaminister Chris Wright.

Princetoni ülikooli professor Julian Zelizer märkis samas, et Trumpi niinimetatud diislidiplomaatia võib anda hoopis vastupidise tulemuse. See jätab mulje, et Valgel Majal puudub nii toimiv kava kütusehindade alandamiseks kui ka tõhus välispoliitiline strateegia sõjategevuse lõpetamiseks Ukrainas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:39

Eesti fitnessisportlased võitsid 18 medalit

11:34

Prantsuse siseminister: politsei kaotas kontrolli protestide üle

11:27

Anu Kivilo: Eesti muusika püramiidi alus on väga tugev

11:27

Meelis Liivlaid: muukeelsusest ja muumeelsusest koolis

11:00

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

10:50

Venemaa ründas öösel Kiievit taas rakettidega Uuendatud

10:40

Politsei saab seadusemuudatusega õiguse elektritõukse konfiskeerida

10:40

Arsti ja patsiendi vestlust salvestav tehisaru on saamas haiglate argipäevaks

10:26

Ülevaade. Kuhu ikkagi siis liigub Eesti laste- ja noortefilm?

10:16

Tänavune Müriaadfest avab ukse ka töötubadesse ja proovidesse

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

18.10

Sõja 1698. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Peterburi piirkonnas Uuendatud

18.10

NYT: Trump kutsus Euroopat Ukraina rahukava raames uuesti Vene gaasi ostma

18.10

Carney: Kanada sõjaväebaasis toimunud õnnetuses hukkus neli inimest Uuendatud

18.10

Läti ja Leedu andsid öösel õhuohu hoiatuse Uuendatud

18.10

Rändesurve kasvab ning Rae vald kaalub riigi vastu kohtusse pöördumist

18.10

USA edastab taas Ukrainale luureandmeid

06:40

Politsei saab seadusmuudatusega õiguse elektritõukse konfiskeerida

07:10

Tartu Ülikool lõpetab õigusteaduse päevaõppe Tallinnas

07:36

Rahutused levisid Prantsusmaalt Itaaliasse

18.10

Poolfinaalis Venemaale kaotanud Eesti epeenaiskond võitis MK-etapil pronksi Uuendatud

ilmateade

SPORT

11:39

Eesti fitnessisportlased võitsid 18 medalit

11:00

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

10:14

Kindla lõputa ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Kaur Alle

10:12

Real püsib Mbappe duubli abil liidrite kannul

loe: kultuur

11:27

Anu Kivilo: Eesti muusika püramiidi alus on väga tugev

10:26

Ülevaade. Kuhu ikkagi siis liigub Eesti laste- ja noortefilm?

10:16

Tänavune Müriaadfest avab ukse ka töötubadesse ja proovidesse

10:10

Tallinnas ja Narvas algab noore vaataja teatri festival

loe: eeter

11:27

Anu Kivilo: Eesti muusika püramiidi alus on väga tugev

18.10

ETV2 eetrisse jõuab 40. Pärnu filmifestivali publiku lemmik "Donbassi viimane Prometheus"

18.10

Sven Lõhmus: välismaale jõudmiseks pead Eestis olema number üks artist

18.10

Väike-Maarja kappide tagant ja otsast tulid välja nimekate Eesti kunstnike teosed

Raadiouudised

10:00

Üle-euroopaline puudega inimese kaart lubab kasutada teiste riikide soodustusi

09:20

Raadiouudised (19.10.2026 09:00:00)

18.10

Sangastes avati täna Püha Andrease kirikus tornikuul

18.10

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

18.10

Eesti noored jäävad puuduva kogemuse tõttu peale kooli lõpetamist töötuks

18.10

Päevakaja (18.10.2026 18:00:00)

18.10

Uus nädal toob öökülma, vihma ja kuni 15 kraadi

17.10

Päevakaja (17.10.2026 18:00:00)

16.10

Euroopa Liit otsib Ukrainale uueks aastaks uut rahastust

16.10

Narva linnavõim taastab tasuta linnalehe

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo