WSJ: Trumpi Venemaa-poliitika valmistab vabariiklastele peavalu

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Donald Trumpi otsus leevendada Venemaa-vastaseid sanktsioone ja osta Venemaalt diislikütust valmistab vabariiklastele poliitilist peavalu. Vahevalimisteni on jäänud vaid paar nädalat ning mitmed vabariiklased kardavad, et Venemaale järeleandmiste tegemine vähendab nende võimalusi valituks osutuda.

Diislikütuse hinnad püsivad USA-s kõrgel ning pole märke sellest, et Trumpi diislitehing Venemaaga tooks kaasa hinnalanguse. Vabariiklased töötasid veel kuu tagasi selle nimel, et karmistada Moskva-vastaseid sanktsioone. Nad kahtlevad nüüd Trumpi otsuses lükata nende rakendamine edasi.

Vabariiklaste Michigani osariigi senatikandidaat Mike Rogers teatas juba, et ei toeta diislikütuse tehingut. Michigan on kaalukeeleosariik ning Rogers loodab seal alistada demokraat Abdul El-Sayedi. Pühapäeval väljendas Rogers vastuseisu ka Trumpi otsusele peatada sanktsioonipaketi rakendamine.

"Oleksin sanktsioonide eelnõu poolt hääletanud. Kui presidendil on parem plaan diislikütuse hindade langetamiseks, siis toetaksin seda. Olen lihtsalt veidi skeptiline, kas see toimib nii, nagu administratsioon loodab. Ma ei usu, et võiksime Putinile vähimatki järele anda," ütles Rogers.

Ka teised vabariiklased on väljendanud Rogersiga sarnaseid seisukohti. Möödunud laupäeval teatas Alaska vabariiklasest senaator Dan Sullivan, et ta soovitab Trumpil mitte osta Venemaalt diislikütust

Iowa osariigi vabariiklasest senatikandidaat Ashley Hinson ütles eelmisel nädalal toimunud debatil, et president peaks kaaluma alternatiivseid meetmeid energiahindade langetamiseks .

"Me peame langetama kütusehindu siin riigis. Me peame langetama diislikütuse hinda, kuid ma ei arva, et peaksime selleks Venemaaga kokkuleppe sõlmima," rääkis Hinson.

Isegi Trumpi liitlane, esindajatekoja spiiker Mike Johnson, ei kiitnud seekord presidendi otsust tingimusteta heaks ning väljendas muret sanktsioonide leevendamise võimalike tagajärgede pärast.

Trumpi administratsiooni ametnikud väidavad samas, et majanduskoostöö edendamine Venemaaga võiks parandada rahulepingu sõlmimise väljavaateid. Trumpi sammudele on toetust avaldanud nii välisminister Marco Rubio kui ka energeetikaminister Chris Wright.

Princetoni ülikooli professor Julian Zelizer märkis samas, et Trumpi niinimetatud diislidiplomaatia võib anda hoopis vastupidise tulemuse. See jätab mulje, et Valgel Majal puudub nii toimiv kava kütusehindade alandamiseks kui ka tõhus välispoliitiline strateegia sõjategevuse lõpetamiseks Ukrainas.