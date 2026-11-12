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Norstat: Vseviov tõusis peaministrieelistustes teiseks, Kõlvart liider

Eesti
Jonatan Vseviov
Jonatan Vseviov Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Värskest Norstati ja MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi peaministrieelistuste uuringust nähtub, et Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit sooviks näha peaministrina 28 protsenti, sotsiaaldemokraat Jonatan Vseviovi 21 protsenti ning Isamaa esimeest Urmas Reinsalu 19 protsenti vastanutest.

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad EKRE juht Martin Helme (13 protsenti), Parempoolsete juht Lavly Perling (8 protsenti), Reformierakonna esimees Kristen Michal (8 protsenti) ning Eesti 200 juht Kristina Kallas (4 protsenti).

Viimase kuu jooksul on kõige enam muutunud Reinsalu toetus, mis on langenud kuue protsendipunkti võrra. Liidrikohal oleva Kõlvarti toetus on samal ajal tõusnud kahe protsendipunkti võrra. Neljandat ja viiendat kohta jagavate Perlingu ja Michali toetus on langenud mõlemal kahe protsendipunkti võrra.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetajate seas on kõige populaarsem Vseviov (81 protsenti), Keskerakonna toetajate seas Kõlvart (80 protsenti), EKRE toetajate seas Helme (73 protsenti), Isamaa toetajate seas Reinsalu (67 protsenti), Parempoolsete toetajate seas Perling (61 protsenti) ning Reformierakonna toetajate seas Michal (50 protsenti).

Lisaks palusid Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat oma eelistuse öelda olukorras, kus valida oleks ainult kahe kandidaadi vahel. Kandidaatide paarid koostati eelmisel kuul toimunud küsitluse kahe populaarsema erakonna kandidaadi ning ametisoleva peaministri põhjal. Vastajatel paluti teha valik järgmiste paaride puhul: Reinsalu vs. Kõlvart, Reinsalu vs. Michal ja Kõlvart vs. Michal.  Vastajatelt küsiti: "Kui valida saaks ainult kahe kandidaadi vahel, siis kes nendest oleks Eestile sobivam peaminister?"

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 50 protsenti Reinsalu ning 24 protsenti Michalit. 27 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Kui valida saaks Mihhail Kõlvarti ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 49 protsenti Kõlvartit ja 31 protsenti Michalit. 20 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvarti vahel, siis eelistaks 44 protsenti vastajatest Reinsalu ja 39 protsenti Kõlvartit. 17 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Peaministrite küsimus lisatakse kord kuus iganädalasse erakondliku eelistuse küsitlusse. Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 2. kuni 11. novembrini ning kokku küsitleti 1000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidele on tulemused esitatud ilma "ei oska öelda" vastanuteta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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