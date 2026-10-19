Rootsi Keskpartei hakkab uurima valitsuse moodustamise võimalusi

Eelmise kuu valimistel saavutasid vasaktsentristid Rootsi parlamendis napi enamuse. Ehkki kõik neli opositsioonierakonda toetavad peaministrina sotsiaaldemokraatide juhti Magdalena Anderssoni, ei olda ühel meelel selles, kes peaksid uude valitsusse kuuluma.

Möödunud nädalal lükkaski parlament Anderssoni peaministriks nimetamise tagasi.

Riksdagi spiiker Norlén ütles esmaspäevasel pressikonverentsil, et Thand Ringqvist hakkab nüüd otsima tsentristlikku alternatiivi, kuid lisas, et kõneluste õnnestumisel pole veel selge, kellest saab peaminister.

"Arutlusel on ka teised valitsuse variandid, ent minu hinnangul ei ole ühegagi neist praegu märkimisväärselt edasi liigutud," lausus Norlén.

Thand Ringqvist, kelle erakond oli valimistel suuruselt viies, lubas kutsuda kõnelustele kõikide erakondade juhid. "Minu eesmärk on aidata kaasa valitsusküsimuse lahendamisele, mitte ise peaministriks saada," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Parlamendisaadikud lükkasid eelmisel neljapäeval ootuspäraselt tagasi Anderssoni ettepaneku moodustada vähemusvalitsus. Tegemist oli esimesega võimalikust neljast hääletusest – kui need ebaõnnestuvad, tuleb välja kuulutada erakorralised valimised. Viimati toimusid Rootsis erakorralised valimised 1958. aastal.

Thand Ringqvist pakkus juba varem välja n-ö keskteevalitsuse idee, kuhu ei kuuluks ei Vasakpartei ega parempopulistlikud Rootsi Demokraadid.