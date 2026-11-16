Rootsi sotsiaaldemokraadid said uut lootust valitsuse moodustamiseks

Rootsi opositsiooniliider ja sotsiaaldemokraatliku partei juht Magdalena Andersson sai pühapäeval valitsuse moodustamise püüdlustes olulise toetuse Keskparteilt, kes otsustas vastu võtta nende pakkumise koalitsioonivalitsuse moodustamiseks.

"Keskpartei otsustas täna toetada Anderssoni ettepanekut ning soovime pidada läbirääkimisi lõplike üksikasjade üle," ütles Keskpartei juht Elisabeth Thand Ringqvist Rootsi Raadiole. "Olles Anderssoni ettepanekute paketiga tutvunud, teatame, et valime selle edasiste läbirääkimiste aluseks," lisas ta.

Anderssoni juhitav vasaktsentristlik leer saavutas septembris toimunud valimistel napi enamuse peaminister Ulf Kristerssoni juhitava parempoolse leeri ees, kuid pooled ei ole seni suutnud kokku leppida, kuidas võimu jagada.

Keskpartei palus reedel nii vasak- kui ka parempoolsel blokil esitada oma valitsusplaanid, et otsustada, keda toetada. Pühapäeval teatas partei, et soovib jätkata koostööd sotsiaaldemokraatidega tingimusel, et Andersson suudab veenda Vasakparteid loobuma nõudmisest saada koht valitsuses.

Andersson on teinud ettepaneku moodustada valitsus koos Keskpartei ja rohelistega. Valitsuse kinnitamiseks vajaks ta aga ka vasakäärmuslikuks nimetatud Vasakpartei toetust või vähemalt selle vastuseisu puudumist. Vasakpartei nõuab siiski, et Anderssoni toetamise tingimusena peab ka tema ise valitsusse pääsema.

Keskpartei on välistanud valitsusse kuulumise nii paremäärmusliku Rootsi Demokraatide kui ka Vasakparteiga. Viimast on süüdistatud antisemitismis.

Keskpartei valik suunab Rootsi valitsusläbirääkimisi sotsiaaldemokraatide juhitava valitsusvariandi poole, kuid valitsuse koosseisus ei ole veel kokkuleppele jõutud.