Kristersson ütles, et on valmis proovima, kas Riksdag toetab tema jätkamist peaministrina.

Kristerssoni nägemuses kuuluksid lisaks Moderaatidele valitsusse Keskpartei, Liberaalid ja Kristlikud Demokraadid. Tegu oleks vähemusvalitsusega, kuid esmalt peab ta veenma Keskparteid valitsusega liituma.

SVT andmetel oleksid valitsuskõnelustest kõrvale jäänud Rootsi Demokraadid valmis sellist valitsuskoosseisu aktsepteerima.

Rootsi parlamendi spiiker teatas teisipäeval, et paneb Kristerssoni jätkamise peaministrina hääletusele. Sellega püüab ta lõpetada ummikseisu, mis on jätnud riigi alates septembrikuistest valimistest alalise valitsuseta.

Kristerssoni parempoolne blokk kaotas valimistel enamuse, kuid spiiker tegi talle ettepaneku proovida uut valitsust moodustada, sest vasaktsentristlikud opositsioonierakonnad ei suutnud võimujagamises kokkuleppele jõuda.

Seni on ebaselge, kas Kristersson suudab 30. novembriks kavandatud hääletusel koguda parlamendiliikmetelt piisavalt toetust paremtsentristliku valitsuse loomiseks.

"Otsustasin esitada peaministrikandidaadiks Ulf Kristerssoni," ütles spiiker Andreas Norlén pressikonverentsil. "On selge, et uute valimiste oht on endiselt märkimisväärne."

Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson teatas teisipäeval varem, et ei suuda praegu valitsust moodustada, kuid on olude muutudes valmis kõnelusi jätkama.

Keskpartei juhi Elisabeth Thand Ringqvisti sõnul ei ole erakond veel otsustanud, kumba poolt toetada. Just Keskpartei otsusest sõltub, kas Rootsi saab parem- või vasaktsentristliku valitsuse.

Valitsuse moodustamine on pärast septembris toimunud valimisi veninud.

Ummikseisu keskmes on Keskpartei keeldumine täita Vasakpartei nõudmist saada valitsuses ministrikohti. See on muutnud Anderssoni tee võimule keeruliseks, hoolimata sellest, et neli vasaktsentristlikku erakonda said valimistel napi enamuse.

Tekkinud patiseis annab Kristerssonile võimaluse meelitada Keskparteid enda poole.

Kristersson seisab aga silmitsi sarnase takistusega, sest Keskpartei keeldub koostööst ka parempopulistlike Rootsi Demokraatidega.

Kui Keskpartei ei leevenda oma vetot Vasakpartei ja Rootsi Demokraatide suhtes või kui Vasakpartei ei loobu ministrikohtade nõudmisest, on tõenäolised uued valimised.

Kui Riksdagis ei suudeta peaministrit valida neljal hääletusel, kuulutatakse automaatselt välja erakorralised valimised, mis peavad toimuma kolme kuu jooksul.