Rootsis algab uus koalitsioonikõneluste voor

Rootsi parlamendi spiiker pidas kolmapäeval erakondade juhtidega kõnelusi, et otsustada, kes peaks pärast 13. septembri valimisi püüdma järgmisena valitsust moodustada.

Spiiker Andreas Norlén võib teha ettepaneku ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile, kes juhib napi valimiskaotuse järel ajutist valitsust.

Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus esmaspäeval valitsuse moodustamise katsetest pärast enam kui nädal aega kestnud kõnelusi kolme teise vasakbloki erakonnaga. Kõnelused nurjusid ideoloogiliste erimeelsuste tõttu.

Spiiker võib siiski paluda Anderssonil uuesti proovida.

Vasakpoolsed võitsid valimistel 176 kohta, mis on kolm kohta enam kui Kristerssoni paremblokil.

62-aastasel Kristerssonil oleks raske parlamendis enamust saavutada, kuid ta ütles valimiste järel, et on valmis kaaluma võimalusi enamuse leidmiseks mittesotsialistlike erakondade seas.

Arvatakse, et ta püüab enda poole võita Keskerakonda, mis on praegu osa vasakblokist, kuid kuulus varem parempoolsete hulka.

Keskerakonna juht Elisabeth Thand Ringqvist on aga keeldunud toetamast ühtegi valitsust, mis annab mingitki mõjuvõimu vasak- või parempopulistlikele erakondadele.

Kristersson, kes on alates 2022. aastast võimul olnud tänu parempopulistide toetusele, oli lubanud, et rändevastased Rootsi Demokraadid saaks parempoolsete valimisvõidu korral esmakordselt ministriportfellid. Viimastel päevadel on ta sellest ideest taganenud.

Parlamendi spiikril on neli katset esitada parlamendile hääletamiseks peaministrikandidaat, enne kui tuleb välja kuulutada uued valimised.

Rootsi on harjunud pikkade valitsusläbirääkimistega. Pärast 2022. aasta valimisi kulus selleks 37 päeva ja 2018. aastal 134 päeva.

Enamik vaatlejaid on ennustanud, et kui Kristerssonile tehakse ülesandeks valitsus moodustada, siis see tal tõenäoliselt ebaõnnestub ning spiiker pöördub uuesti Anderssoni poole, kes suudaks uute valimiste vältimise surve all oma bloki lõpuks ühendada.