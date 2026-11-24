Anderssoni juhitav vasaktsentristlik leer saavutas septembris toimunud valimistel napi enamuse peaminister Ulf Kristerssoni juhitava parempoolse leeri ees, kuid pooled ei ole seni suutnud kokku leppida, kuidas võimu jagada.

Uue valitsuse moodustamisel on kaalukeeleks kujunenud Elisabeth Thand Ringqvisti juhitav Keskpartei.

Ringqvist teatas esmaspäeval, et erakond jätkab läbirääkimisi Ulf Kristerssoni juhitud Ulf Kristerssoni juhitava paremtsentristliku liiduga.

"Rootsi vajab valitsust ja seetõttu peame uste sulgemise asemel uusi uksi avama," kirjutas Ringqvist suhtlusplatvormil X.

Ringqvisti viimasele otsusele eelnes Vasakpartei keeldumine Keskpartei, roheliste ja sotsiaaldemokraatide pakutud kokkuleppest. Kuigi Vasakparteile tehti mõningaid järeleandmisi, ei pakutud erakonnale ministrikohti ning seetõttu lükkas viimane kokkuleppe ka tagasi.

Seega on Rootsi valitsuskõnelused endiselt ummikseisus ning Keskpartei püüab leida kahe poliitilise leeri vahel kompromissi, et moodustada riigile uus valitsus.

Rootsis on siiski pikkade valitsusläbirääkimistega harjutud. Pärast 2018. aasta valimisi kestis valitsuse moodustamine 134 päeva.