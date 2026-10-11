Zelenski: Ukraina rahvas valib oma juhi ise

Oma juhi valimine on Ukraina ühiskonna, rahva otsustada, ütles president Volodõmõr Zelenski pühapäeval intervjuus telekanalile ABC.

Zelenski vastulause oli USA riigipea Donald Trumpi üleskutsele valida Ukrainale uus juht, kes nõustuks sõja lõpetamisega.

"Esiteks, kogu lugupidamise juures president Trumpi vastu, on meie ühiskonna ja meie rahva otsustada ühe või teise juhi valimine," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul ütles ta Trumpi meeskonnale, et kui nad tõesti soovivad Ukraina valimiste toimumist, siis tuleks paluda Vladimir Putinit, et ta annaks Ukrainale kaks kuud täielikku relvarahu ja nad korraldavad valimised.

Trump süüdistab Zelenskit kompromissist keeldumises

USA vabariiklasest president Trump ütles laupäeval, et tema Vene ametivend Putin sooviks saavutada Ukraina sõjas kokkuleppe, süüdistades Ukraina riigipead Zelenskit kompromissist keeldumises.

Samal ajal valmistub kongress ette parteideülest eelnõu, mis keelustab igasuguse Venemaalt nafta ostmise.

Vabariiklasest kongresmen, Nebraska osariiki esindav erusõjaväelasest USA õhujõudude brigaadikindral Don Bacon sõnas, et see algatus aitab näidata, et USA kongress seisab Ukraina, mitte Venemaa poolel. Ta lisas, et Trumpi otsus osta Venemaalt diislikütust näib nõrkusena.

"Ausalt öeldes on aeg panna president ebamugavasse olukorda. See, mida ta teeb, on meie riigile häbiks, ja ma ei karda seda öelda," nentis Bacon.