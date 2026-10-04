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Läti seimivalimised võitis ülekaalukalt peaminister Kulbergsi partei

Välismaa
Läti valimised võitnud peaminister Andris Kulbergs pärast esimeste tulemuste avaldamist.
Läti valimised võitnud peaminister Andris Kulbergs pärast esimeste tulemuste avaldamist. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / WOJTEK RADWANSKI
Välismaa

Läti peaministri Andris Kulbergsi partei Ühinenud Nimekiri võitis ülekaalukalt laupäeval peetud parlamendivalimised, saades esialgsetel andmetel rohkem kui kolmandiku valijate toetuse.

Läti keskvalimiskomisjoni info kohaselt oli Ühinenud Nimekiri saanud pärast andmete laekumist 978 valimisjaoskonnast (kokku hääletati 1059 jaoskonnas) ja enam kui 90 protsendi häälte lugemist, 35,4 protsenti häältest.

Teise tulemuse sai partei Läti Esikohal, millele on antud 13,2 protsenti häältest, kolmas on 11,7 protsendiga venemeelseks peetav nimekiri Suveräänne Võim/Uuslätlased, neljas Rahvuslik Liit 9,1 protsendiga, viies Progressiivsed 7,3 protsendiga, kuuendana pääseks seimi endine võimupartei Uus Ühtsus 6,2 protsendiga.

Roheliste ja Põllumeeste Liidu (ZZS) toetus kõigub valimiskünniseks oleva viie protsendi ümber ning ZZS-i lõpptulemus otsustab, kas parlamenti pääseb kuus või seitse parteid.

Ülejäänud parteid jääksid alla viieprotsendist künnist. Seimi kandideeris 14 nimekirja, kokku 1428 kandidaati.

Läti seimis on 100 kohta.

Ühendatud Nimekiri tekkis enne viimaseid seimivalimisi 2022. aastal, pärast Roheliste ja Põllumeeste Liidu (ZZS) lõhenemist. 2022. aasta valimistel saavutas see kolmanda koha 11 protsendiga, mis andis parlamendis 15 kohta. 

Ühendatud Nimekiri teatas ööl vastu pühapäeva, et arutab esmalt järgmise koalitsiooni võimalikku moodustamist seniste koalitsioonipartnerite – Uue Ühtsuse, Rahvusliku Liidu ja Roheliste ja Põllumeeste Liiduga, kui neil õnnestub ületada seimi pääsemiseks vajalik viieprotsendine barjäär. 

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LSM

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