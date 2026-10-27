Läti uus valitsuskoalitsioon pole veel selge

Lätis oli praeguse peaministri Andris Kulbergsi valimisvõit küll ülekaalukas, kuid kes moodustavad uue koalitsiooni ja milliseid muutusi see ellu viib, pole siiani selge.

Kuigi Läti parlamendi uus koosseis koguneb alles järgmisel teisipäeval, andis president Edgars Rinkevics valimised võitnud Andris Kulbergsile võimaluse hakata koalitsiooni kokku panema juba varem. Nüüd on nädalad läinud ja pole selgust, kas kampa võetakse ainult Rahvuslaste Ühendus või Uus Ühtsus ka.

Või juhtub nii, nagu soovib partei Läti Esikohal liider Ainars Šlesers, et võimule tuleb vähemusvalitsus, mida Šlesers võib toetada. Paljud on ka kahelnud, kas Kulbergsi parteiühendus ikka on ühtne ja 41 häält peavad. Kulbergs ise käis läinud nädalal oma lähedase inimese matustel ja postitas sotsiaalmeediasse selgituse.

"Otsustasin eelkõige täita oma kohuse mulle lähedase inimese ees. Ja et mitte kahetseda, soovitan kõigil mitte jätta homseks seda, mida võinuks teha täna. Mis puudutab valitsust, siis valitsus ootab, pole kuhugi kiiret. Ametlikult saab peaministrikandidaadi nimetada alles 3. novembril," seisis postituses.

Esmaspäeval sai Kulbergs kokku oma nimekirja saadikutega. Kohtumise paika ei avalikustatud. Kolmapäeval kohtub ta Rahvuslaste Ühenduse ja Uue Ühtsuse esindajatega. Plaan on koostada lühike ja konkreetne tööplaan mitte ainult ministritele, vaid ka parlamendile. Niisugust koalitsioonilepet pole Lätis varem olnud.

"Seekord on kõik teisiti. Tähtis pole mitte kiirus, vaid kvaliteet. Valmistame ette lühikest deklaratsiooni. See dokument peab olema lühike, konkreetne ja lihtne," ütles Kulbergs.

Läbirääkimistega kiirustama ei ajenda ka president Edgars Rinkevics. Kui Läti aastapäevaks, 18. novembriks on uus valitsus paigas, on hea.

"Sooviksin, et kokkulepe saaks olema võimalikult sisuline - nii deklaratsioon kui ka valitsuse koosseis. Kulugu selleks kaks-kolm päeva, nädal või rohkem. Me ei tööta välja mitte nelja kuu, vaid nelja aasta plaani," ütles Rinkevics.