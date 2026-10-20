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Tööstustoodangu tootjahinnad on tänavu aina kerkinud

Majandus
Võrreldes 2025. aasta septembriga mõjutas indeksit enim kütteõlide, puidutöötlemise ning metall- ja puittoodete tootmise hinnatõus.
Võrreldes 2025. aasta septembriga mõjutas indeksit enim kütteõlide, puidutöötlemise ning metall- ja puittoodete tootmise hinnatõus. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Majandus

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis iseloomustab Eestis nii koduturule kui ka ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, tõusis septembris võrreldes augustiga 1,4 protsenti ja võrreldes 2025. aasta septembriga 4,2 protsenti.

Statistikaameti tootjahindade statistika teenusejuht Eveli Šokman tõi välja, et tootjahinnaindeks on aastases võrdluses tõusnud terve selle aasta ehk üheksa kuud järjest.

"Võrreldes 2025. aasta septembriga mõjutas indeksit enim kütteõlide, puidutöötlemise ning metall- ja puittoodete tootmise hinnatõus. Vastupidist mõju avaldas masinate ja seadmete remondi, elektrienergia ja toiduainete tootmise hinnalangus," ütles Šokman.

Töötleva tööstuse tegevusaladel kokku tõusis indeks 4,8 protsenti. Toiduainete tootmises oli hinnalangus, aastases võrdluses 1,4 protsenti.

Tööstustoodangu hinnaindeksid aastate lõikes Autor/allikas: Statistikaamet

Võrreldes augustiga mõjutas septembris tootjahinnaindeksit eelkõige hinnatõus elektrienergiaga varustamises ja kütteõlide tootmises. Veel mõjutas indeksit toiduainete, metall- ja plasttoodete tootmise hinnalangus.

Ekspordihinnaindeks tõusis septembris võrreldes augustiga 0,7 protsenti. Kõige rohkem tõusid elektrienergia, naftasaaduste, farmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide hinnad. Enim langesid kummi- ja plasttoodete, elektroonikatoodete ning paberi ja pabertoodete hinnad. Võrreldes 2025. aasta septembriga tõusis ekspordihinnaindeks 5,3 protsenti.

Impordihinnaindeks tõusis septembris võrreldes augustiga 1,6 protsenti. Enim tõusid elektrienergia, naftasaaduste ja põllumajandussaaduste hinnad. Kõige rohkem langesid ehitusmaterjalide, kemikaalide ja keemiatoodete ning tööstusmasinate ja seadmete hinnad. Võrreldes eelmise aasta septembriga tõusis impordihinnaindeks 8,8 protsenti.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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