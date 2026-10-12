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Augustis kasvas kaupade eksport kolm ja import kümme protsenti

Majandus
Augustis kasvas kaupade eksport kolm ja import kümme protsenti.
Augustis kasvas kaupade eksport kolm ja import kümme protsenti. Autor/allikas: Raigo Pajula/välisministeerium
Majandus

Augustis suurenes kaupade eksport võrreldes 2025. aasta augustiga kolm ja import kümme protsenti. Eesti päritolu kaupade osakaal koguekspordist oli 62 protsenti.

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu. Kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid.

Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja imporditi üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot.

Statistikaameti väliskaubandusstatistika analüütik Jane Leppmets tõi välja, et tänavu augustis mõjutas impordi kasvu enim mineraalsete toodete sisseveo suurenemine.

"Mineraalsete toodete import tervikuna suurenes võrreldes eelmise aastaga 30 protsenti, kuid mootorikütuste sissevedu kasvas koguni 67 protsenti. Seda mõjutas peamiselt naftahinna kallinemine maailmaturul," lisas analüütik.

Toimetaja: Merilin Leetna

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