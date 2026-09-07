Tarbijahinnaindeksi tõus on kolm kuud aeglustunud

Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4 protsenti ja võrreldes 2025. aasta sama kuuga 1,5 protsenti. Eelmise aasta augustiga võrreldes olid kaubad 0,9 protsenti ja teenused 2,4 protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus aastases võrdluses viimased kolm kuud olnud väga väike – viimati tõusid hinnad nii vähe 2021. aasta kevadel. "Kuigi eluaseme ja transpordi hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine," kommenteeris Veski.

Augustis avaldasid eluasemega seotud hindadele võrreldes 2025. aasta augustiga mõju prügiveo (53,6 protsenti), puitkütuse (10 protsenti) ja elektri (3,7 protsenti) hinnatõus. Transpordi kallinemise suurimad mõjutajad olid bensiini (7,9 protsenti) ja diislikütuse (27,9 protsenti) hinnatõus.

"Toit ja mittealkohoolsed joogid on tarbijahinnaindeksis kõige suurema osakaaluga tooterühm ning nende 2,6 protsendi suruune hinnalangus võrreldes eelmise aasta augustiga hoidis üldist hinnatõusu tagasi. Rõivaste ja jalatsite 4,6 protsendi suurune hinnalangus mõjutas samuti aastast võrdlust oluliselt," põhjendas Veski.

Toidukaupadest on aastaga odavnenud puuviljad ja pähklid (15,7 protsenti). Lisaks odavnesid piim, piimatooted ja munad (4,1protsenti) ning õlid ja rasvad (19,2 protsenti), sealhulgas või (28 protsenti). Kala ja kalatooted on aastaga kallinenud 4,8 protsenti, värske viliköögivili 16 protsenti ja valmistoit 3,5protsenti.

Võrreldes juuliga kütusehinnad tõusid ja toiduhinnad langesid

Juuliga võrreldes tõusis augustis bensiini hind 2,3 protsenti ja diislikütuse hind 11,2 protsenti. Elekter oli augustis 3,1 protsenti ning eluasemeüür 2,7 protsenti kallim. Torugaas odavnes kuuga 6,2 protsenti, kuid oli siiski 18,3 protsenti kallim kui aasta tagasi.

Toidukaupadest odavnesid augustis kohv 3,5 protsenti, tsitruselised 12protsenti ning muu värske puuvili 9,6protsenti.

Leib ja pagaritooted kallinesid üks protsent ning värske viliköögivili neli protsenti.